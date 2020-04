1 osoba na 9 metrów kw. Abp Gądecki apeluje do premiera ws. liczby wiernych w kościołach

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, zwrócił uwagę na potrzebę zmiany kryterium określania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, jak ma to miejsce w przypadku innych obiektów. Przedstawił premierowi konkretne propozycje.

W środę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwrócił w nim uwagę na potrzebę „bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów”. Dodał też, że „restrykcje nie powinny obejmować osób znajdujących się poza budynkiem sakralnym, do których stosują się ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości”.

„Kościół katolicki w Polsce z szacunkiem przyjmuje działania Państwa polskiego, których celem jest ochrona zdrowia i życia Polaków w sytuacji pandemii. Na szczególne uznanie zasługuje wysiłek podejmowany tak przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, innych pracowników służby zdrowia i służb sanitarnych, jak i przez służby mundurowe. Kościół ze swej strony wspiera walkę z koronawirusem przez wytrwałą, codzienną modlitwę duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich jak i przez konkretną pomoc personalną i materialną, świadczoną przez Caritas, duchowieństwo, zgromadzenia zakonne, wiernych świeckich czy zaangażowanie wolontariuszy” – czytamy w liście abpa Gądeckiego, którego treść zamieszczono na oficjalnej stronie polskiego Episkopatu.

Przewodniczący KEP zwrócił przy tym uwagę, że z powodu restrykcji „ostatnie dni również w kościołach były bardzo trudne, zwłaszcza w okresie świątecznym”. Dodał jednak, że jest to „zrozumiałe w kontekście walki o życie ludzkie” i wyraził ufność, że dzięki temu liczba zachorowań i ofiar śmiertelnych, w porównaniu z krajami, jest mniejsza.

Arcybiskup wyraził też radość, że po tygodniach ograniczeń pojawiły się zapowiedzi złagodzenia nałożonych restrykcji, w tym dotyczących zgromadzeń religijnych.

„Siła do walki z epidemią pochodzi przecież nie tylko z siły intelektu, czy psychiki, ale przede wszystkim z siły ducha, która od wieków w Polsce jest umacniana dzięki sakramentom i wspólnej modlitwie” – podkreślił abp Gądecki.

W związku z tym, przewodniczący Episkopatu zaproponował zmianę treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Według jego propozycji, § 9 ust. 2 aktualnego rozporządzenia miałby brzmieć:

„W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczeń w kwestii sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby – w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Powyższe przepisy odnoszą się do osób znajdujących się wewnątrz obiektów sakralnych. W innych przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości”.

„Ufam, że dzięki wysiłkom wszystkich Polaków, uda się ochronić zdrowie i życie wielu z naszych rodaków, a sytuacja, którą przechodzimy umocni naszą jedność i uczyni nasze społeczeństwo jeszcze bardziej solidarnym i silnym” – dodał przewodniczący Episkopatu.

Jak informowaliśmy wcześniej, od poniedziałku, według nieoficjalnych informacji RMF FM, rząd planuje wprowadzić zmiany ws. restrykcji. Liczba osób w sklepach ma być uzależniona od metrażu, a nie od liczby kas. Mają też zostać otwarte lasy i parki, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Zamknięcie szkół i przedszkoli najpewniej zostanie przedłużone. Oficjalnie szczegóły mają zostać przedstawione w czwartek. RMF nie wspomniało jednak nic na temat tego, czy poluzowanie restrykcji ma obejmować także ograniczenia dotyczące udziału w nabożeństwach i Mszach św. Obecnie, ogólnie nie może w nich brać udziału więcej niż 5 osób, nie licząc kapłanów i asysty liturgicznej. W niektórych polskich diecezjach (m.in. gliwickiej czy katowickiej) ordynariusze w ogóle zakazali jednak odprawiania Mszy św. z udziałem wiernych.

Od dziś do odwołania w Polsce jest obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, także w środkach transportu publicznego. Jak pisaliśmy, według resortu zdrowia, projekt rozporządzenia tej sprawie pierwotnie obejmował także obiekty kultu religijnego, a obowiązkowi temu mieli podlegać biskupi i księża odprawiający Msze Św. oraz ministranci. Z treści dokumentu zamieszczonej później na stronach rządowych wynika, że kapłani mają zostać z tego obowiązku wyłączeni. Obowiązek ma jednak dotyczyć wiernych. Nie wiadomo też, jak w takiej sytuacji miałoby wyglądać udzielanie Komunii św.

episkopat.pl / Kresy.pl