Zełenski podsumował rozmowy z prezydentami Polski i państw bałtyckich

Wołodymyr Zełenski uznał rozmowy z Andrzejem Dudą oraz prezydentami państw bałtyckich za „owocne”.

Zełenski skomentował wizytę Dudy, Gitanasa Nausėdy, Egilsa Levitsa i Alara Karisa w krótkim nagraniu wideo jakie zamieścił na swoim kanale na Telegramie. „Rozmowy były owocne. Ważne, że prezydenci Borodziankę w obwodzie kijowskim, gdzie naocznie przekonali się, co wyczyniali okupanci” – słowa prezydenta Ukrainy zacytowała w czwartek agencja informacyjna UNIAN.

Zełenski stwierdził również, że to co usłyszeli i zobaczyli prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stało się dla nich uzasadnieniem, by jeszcze mocniej nalegać na pozostałe państwa Unii Europejskiej, by wprowadzić jeszcze ostrzejsze sankcje wobec Rosji.

„Przede wszystkim potrzebne jest embargo naftowe [wobec Rosji] i wyraźna gotowość Europy do wyrzeczenia się wszystkich rosyjskich nośników energii. Unia Europejska powinna przestać sponsorować rosyjską machinę wojenną” – powiedział prezydent Ukrainy.

Przypomniał on, że od trzech tygodni pracuje grupa ekspertów z Ukrainy i innych państw, którzy analizują realny wpływ sankcji nałożonych na Rosję i przedstawiają propozycje ich wzmocnienia. Według Zełenskiego grupa ta przygotowała już konkretne propozycje, które pomogą zamknąć luki, jakie Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji i uczynić je odczuwalnymi dla Moskwy.

Andrzej Duda 13 kwietnia przybył do Kijowa wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem i prezydentem Estonii Alarem Karisem. W czasie wizyty czterej przywódcy odwiedzili miejscowość Borodzianka, która przez kilka tygodni znajdowała się pod okupacją wojsk rosyjskich, naciskających od północy na Kijów.

