Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie miasta. We Lwowie i Charkowie uszkodzono obiekty infrastruktury krytycznej

Na skutek rosyjskiego ataku uszkodzone zostały obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim i charkowskim – przekazały w sobotę lokalne władze, uprzedzając o problemach z dostawami prądu i wody. Wybuchy było słychać w sobotę rano także w Kijowie, Odessie i Winnicy. Przed 14.00 alarm przeciwlotniczy ogłoszono na niemal na całej Ukrainie. W Dnieprze rosyjska rakieta uderzyła w budynek mieszkalny. Zginęło 5 osób.

W sobotę Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Przed 14.00 alarm przeciwlotniczy ogłoszono na niemal na całej Ukrainie. „Wróg trafił w obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim. Możliwe są problemy z dostawami prądu i wody. Pozostańcie w schronach. Zagrożenie nie minęło!” – napisał na Telegramie szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki.

Podobne informacje nadeszły z obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy. „Odnotowano dwa ataki wrogich rakiet, które trafiły w obiekty krytycznej infrastruktury w obwodzie. Na razie zastosowano awaryjne odłączenia prądu” – oświadczył szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow.

Wybuchy było słychać w sobotę rano także w Kijowie. Tam również zaatakowano obiekty infrastruktury krytycznej.

Rzecznik dowództwa ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat oświadczył, że atak na Kijów został przeprowadzony z wykorzystaniem trudnych do wykrycia rakiet balistycznych, które nadleciały z północy.

Strona ukraińska przekazała, że w stolicy kraju nie uszkodzono obiektów infrastruktury krytycznej.

Parents hiding their children in Kyiv subway right now.

We need to finish this war. Not let this nightmare spread around the world.

We need Ukrainian victory and Russian defeat. pic.twitter.com/GjpBYPdXpc

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023