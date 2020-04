Nowy Sącz: Zlecono badanie 61 osób, przebadano 19, poznano wyniki zaledwie 3

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wysłał w sobotę zapytanie do sanepidu dotyczące liczby zakażeń koronawirusem w mieście i na Sądecczyźnie. W niedzielę włodarz miasta pokazał odpowiedź powiatowego inspektora sanitarnego w Nowym Sączu. Wynika z niej, że Sanepid zlecił przetestowanie na obecność koronawirusa 61 sądeczan. Zlecenie zostało jednak wykonane jedynie w 1/3, ponieważ do tej pory przebadano tylko 19 osób. Wynik poznano z kolei w zaledwie trzech przypadkach: dwie próbki z wynikiem dodatnim, jedna z ujemnym.

W niedzielę prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel przedstawił odpowiedź powiatowego inspektora sanitarnego w Nowym Sączu w związku z zapytaniem, które skierował do niego dzień wcześniej. Dotyczyło ono liczby zakażeń koronawirusem w mieście oraz powiecie. Okazało się, że Sanepid zlecił do tej pory przebadanie pod kątem zakażenia wirusem 61 mieszkańców. Wykonano jedynie 19 testów. Wynik został otrzymany w przypadku 3 z nich (dwie próbki dodatnie, jedna ujemna). Jak informuje portal „Sądeczanin” wysłanie zapytania było spowodowane troską o zdrowie mieszkańców oraz zaniepokojeniem o statystyki zachorowań w regionie.

W sobotę prezydent miasta wysłał zapytanie do powiatowego inspektora sanitarnego Mateusza Wójcika. Pytał w nim m.in. „ile wymazów pobrano w celu wykrycia zarażeniem koronawirusem na terenie miasta i powiatu od 27 marca do 4 kwietnia”, „ile pobranych w tym okresie wymazów zostało zakończonych określonym wynikiem i powróciło do Sanepidu w Nowym Sączu lub do sądeckiego szpitala” oraz „jaka jest ścieżka badania czyli kto pobiera wymazy, kto je przewozi, do kogo trafiają, kto je bada i przekazuje wyniki oraz jak długo trwa cała operacja”.

„Dziś otrzymałem informację, iż od dnia 27 marca 2020 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu zleciła 61 wymazów od osób poddanych kwarantannie lub izolowanych” – czytamy na profilu prezydenta. „Zespół pobrał dotąd 19 wymazów od ww. osób (…) Do dnia 4 kwietnia 2020 roku otrzymano 3 wyniki pacjentów (w tym 2 wyniki badań kontrolnych u osób z rozpoznanym COVID-19 przebywających w izolacji domowej)” – napisał włodarz.

Powiatowy inspektor sanitarny Mateusz Wójcik zadeklarował, że badania na terenie powiatu są cały czas wykonywane – ostatnie zostały wykonane w niedzielę.

