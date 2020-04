Rosyjska wicepremier: ludzie są już zmęczeni ograniczeniami

Już od miesiąca żyjemy w sytuacji ograniczeń. Populacja jest nimi zmęczona. Ważne jest, aby ocenić, kiedy możemy złagodzić środki ograniczające – powiedziała Golikova.

Naprawdę chcemy wyjść z tego jak najszybciej, naprawdę chcemy zacząć jak najszybciej pracować, ponieważ rozumiemy, że wszelkie środki ograniczające to stagnacja w gospodarce, spadek tempa wzrostu gospodarczego i po prostu zmęczenie psychiczne ludzi – stwierdziła wicepremier. Wczoraj informowaliśmy, że według ministra rozwoju gospodarczego dzienne straty rosyjskiej gospodarki spowodowane obostrzeniami wynoszą ok. 100 mld rubli.

Według Golikovej obywatele w kilku regionach kraju nie przestrzegają obowiązującego reżimu społecznego dystansu, co jest niepokojące.

Pomimo faktu, że prezydent kraju ogłosił reżim dystansu społecznego i ograniczenia w przemieszczaniu się przed 30 kwietnia, nasi obywatele w niektórych regionach kraju nie zauważają tego, co jest poważnie niepokojące – powiedział Golikova.

Liczba osób zarażonych koronawirusem wzrosła w Rosji w przeciągu ostatniego tygodnia ponad 2 razy, podała rosyjska wicepremier.

Krzywa, która rozwija się w Federacji Rosyjskiej, jest łagodniejsza [niż za granicą], dzięki czemu system opieki zdrowotnej może przygotować się na wyzwania przed którymi stoi – dodała.

Zaznaczyła, że wiele śmieci spowodowanych koronawirusem odnotowuje się u młodych Rosjan.

Nie tylko osoby starsze, ale także młodzi ludzie są chorzy. Co przykre, ustaliliśmy, że cztery osoby, które zmarły były w wieku 18–29 lat, 90 między 30 a 49 rokiem życia, oraz 138 w wieku od 50 do 64 lat. Pewna liczba osób zmarła, chociaż nie mieli bezpośredniego kontaktu z tymi, którzy byli za granicą lub byli zarażeni. Oznacza to, że ludzie zostali zakażeni na ulicy, a rozprzestrzenianie się wirusa trwa – powiedziała Golikova. Pod koniec marca informowaliśmy, że 40% pacjentów podłączonych do respiratora w Moskwie ma mniej niż 40 lat.

Wicepremier podkreśliła, że system opieki zdrowotnej w Moskwie działa w wielkim stresie. Na początku tygodnia pisaliśmy, o wybudowanym pod Moskwą w miesiąc szpitalu, który przyjmować ma pacjentów zarażonych koronawirusem.

Jednocześnie, według Golikovej, regiony kraju są nieco opóźnione w rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Moskwie i regionie moskiewskim. W tym tygodniu wzrost zachorowalności w regionach kraju, z wyjątkiem Moskwy i regionu moskiewskiego, jest wyższy niż w Rosji jako całości. Jest to już 2,3 raza – powiedziała, dodając, że ważne jest przeanalizowanie środków ograniczających, które są organizowane w poszczególnych regionach.

Ponad 2,6 miliona ludzi zostało zarażonych koronawirusem na świecie, ponad 180 tysięcy zmarło. W Rosji, według informacji federalnej centrali operacyjnej do walki z koronawirusem, zarejestrowano 68 622 przypadków infekcji, uratowano 5568 osób, zmarło 615. Rząd rosyjski uruchomił stronę стопкоронавирус.рф aby informować o sytuacji w kraju.

Władymir Putin, przy okazji prawosławnych Świąt Wielkiej Nocy w drugiej połowie kwietnia, stwierdził, że „Sytuacja znajduje się pod pełną kontrolą. Całe nasze społeczeństwo jednoczy się wobec wspólnego zagrożenia”.

Rosja ma też inne problemy. Jak pisaliśmy, po poniedziałkowym krachu cen na amerykańskim rynku ropy poważnie obniżyła się także cena ropy rosyjskiej (Urals) co oznacza poważne problemy dla finansów Rosji.

