Cena rosyjskiej ropy także na bardzo niskim poziomie

Po poniedziałkowym krachu cen na amerykańskim rynku ropy poważnie obniżyła się także cena ropy rosyjskiej (Urals) co oznacza poważne problemy dla finansów Rosji.

Rosyjska, państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti podała, że w środę około południa cena kontraktu na baryłkę rosyjskiej ropy spadła w Rotterdamie poniżej 12 dolarów. Tym samym cena ta obniżyła się niemal do poziomu wojny cenowej między Rosją a Arabią Saudyjską, kiedy to ten drugi kraj uruchomił maksymalne moce produkcyjne i zalał świat swoim surowcem. Doprowadziło to spadku ceny także rosyjskiej ropy do poziomu 10 dol. czyli najniższej od marca 1999 r.

Podobne spadki odnotowano w przypadki innych producentów. Na londyńskiej giełdzie futuresy na baryłkę ropy Brent spadły w środę do poziomu 16 dolarów. To najniższy poziom od grudnia 1999 r.

Ropa Urals i Brent nie potaniała tak bardzo jak amerykańska. W poniedziałek doszło to krachu cen kontraktów na ropę WTI na Wall Street. Po raz pierwszy w historii cena ta przyjęła wartość ujemną. W czasie największego spadku futures na baryłkę ropy WTI kosztował w poniedziałek poniżej -37 dol.

Taki spadek ceny rosyjskiej ropy oznacza poważne problemy dla finansów Rosji. Opłacalność wydobycia baryłki ropy w tym państwie utrzymywana jest w sytuacji gdy jej cena przewyższa 40 dol. W dodatku rosyjski budżet w ponad 40 proc. zasilany jest dzięki handlowi węglowodorami, a kontraktowe ceny gazu często powiązane są z poziomem cen ropy.

Sytuację skomentował już pochodzący z Zielonej Góry poseł Krystian Kamiński zasiadający w sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Po bezprecedensowych ujemnych cenach na kontrakty terminowe ropy naftowej odmiany WTI, kurs właśnie ledwie przebił się do wartości dodatniej. Kurs odbije do góry, nie znaczy to jednak, że dobije do ceny sprzed tego krachu bo miał on kilka strukturalnych przyczyn. — Krystian Kamiński 🇵🇱 (@KrystianKamin) April 21, 2020

Poseł Konfederacji wskazał na Twitterze, że „Środki jakie rządy wprowadziły dla ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa doprowadziły do znacznego spadku aktywności w sektorze transportu osób. Ruch samolotów według IATA jest o 48% niż przed rokiem” co wraz z spadkiem ruchu kołowego i statków doprowadził do spadku popytu na ropę naftową o 30 proc. w porównaniu do zeszłego roku, jak podała Międzynarodowa Agencja Energii. „Do krachu kursu ropy doszło na rynku amerykańskim bo na skutek wdrożenia technologii uzyskiwania ropy z pokładów łupkowych łączne wydobycie wzrosło w USA w ciągu dekady ponad półtora raza. Magazyny ropy są już prawie pełne, a na polach naftowych nie można po prostu zakręcić kurka” – twierdzi Kamiński.

Wśród innych przyczyn spadku cen ropy poseł Konfederacji wskazał również wspomnianą wojnę cenową prowadzoną głównie przez Arabię Saudyjską przeciwko Rosji, do czego Arabowie byli zachęcani, według polskiego polityka, przez władze USA.

Do wojny cenowej w celu wypchnięcia Rosjan z rynków miał zachęcać Saudyjczyków Donald #Trump Zwojował tyle, że doczekał się krachu, który stawia pod ścianą amerykański sektor nowych technologii wydobycia, w którym koszt wydobycia jest wyższy niż w Arabii Saudyjskiej czy Rosji. — Krystian Kamiński 🇵🇱 (@KrystianKamin) April 21, 2020

„W ramach kwietniowego porozumienia grupy OPEC+ państwa kartelu zdecydowały się na ścięcie produkcji aż o 10% ale to decyzja zbyt spóźniona by ustabilizować rynki. Kurs będzie raczej odbijał powoli, a proces ten może zakłócić koronawirus jeśli pandemia będzie blokować gospodarki” – przewiduje poseł Kamiński.

ria.ru/kresy.pl