Krzysztof Bosak: Rząd nie ma strategii wyprowadzania Polski z kryzysu

W czwartek na konferencji prasowej kandydat na prezydenta Polski Krzysztof Bosak przekazywał, że zdaniem jego partii obóz rządzący nie ma planu na wyprowadzenie Polski z kryzysu.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka kandydata w wyborach prezydenckich, obóz partii rządzącej nie zaplanował żadnych długofalowych działań mających na celu wyciągnięcie Polski z kryzysu po koronawirusie.

„Potwierdza się to co sygnalizowaliśmy od samego początku” – przekazywał mediom na konferencji prasowej. „Rząd nie ma jasnej strategii ani wyprowadzania Polski z kryzysu gospodarczego, ani zarządzania sytuacją związaną z epidemią”. Poseł Konfederacji przypominał, że podczas ostatniego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim wypytywał się o plan rządu na walkę z epidemią. Premier miał ani razu nie odpowiedzieć.

Zdaniem posła, rząd aby zakamuflować brak długofalowego planu zarzuca opinię publiczna szczegółami. Ma to dać obywatelom poczucie, że władza wie co robi. „Wytwarzany był szum informacyjny, który miał wskazywać na wielkie zaangażowanie rządu. To co się skrywa za szumem to brak jakiejkolwiek, nie mówię już długofalowej strategii, ale chociaż kilkumiesięcznej strategii”.

Bosak przekonywał, że zarówno w kwestiach politycznych jak i ekonomicznych obóz rządzący całkowicie improwizuje. Stąd miałyby się brać ciągłe zmiany stanowiska polityków PiS zarówno do wyborów jak i do wprowadzanych ustaw.

„Nasza gospodarka wstrzymuje oddech”. Polityk pytał rząd podczas konferencji o strategię wyjścia z ekonomicznego kryzysu. Zapowiedział, że jeżeli władza nie przedstawi planu to swoje postulaty będzie przestawiać Konfederacja.

„Poniedziałek i wtorek to smutne dni dla polskiego rynku pracy” – przekazywał. Poseł przedstawił w ten sposób sytuację, w której zaledwie w dwa dni masa pracowników musiała renegocjować swoje umowy lub całkowicie pożegnać się ze swoim miejscem pracy.

