Bosak: Nowe obostrzenia mają na celu jedynie maskowanie braku strategii i wizji rządu

Skoro dwie osoby nie mogą wyjść na ulicę trzymając się za rękę, to jak ma wyglądać praca komisji wyborczej – powiedział kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie. Wiceprezes Ruchu Narodowego odniósł się też do nowych obostrzeń wprowadzonych przez rząd sugerując, że służą one maskowaniu braku strategii władz. Ponownie skrytykował także tzw. tarczę antykryzysową.

Krzysztof Bosak zaapelował do rządu o wyjaśnienia w jaki sposób mają odbyć się wybory. „Skoro dwie osoby nie mogą wyjść na ulicę trzymając się za rękę, nawet jeżeli są mężem i żoną, to w takim razie jak ma wyglądać praca komisji wyborczej?” – oznajmił kandydat Konfederacji na prezydenta. Wiceprezes Ruchu Narodowego zaznaczył także, że w jego opinii obostrzenia wprowadzone przez rząd mają w rzeczywistości maskować brak wizji i strategii władz. Odniósł się także do tzw. tarczy antykryzysowej – „Dziś jest ostatni dzień miesiąca, kiedy setki tysięcy Polaków otrzymują wypowiedzenia”.

„Dziś jest ostatni dzień miesiąca, kiedy setki tysięcy Polaków otrzymują wypowiedzenia, są zwalniani z pracy, tracą źródła utrzymania. Gdyby zrealizować tarcze antykryzysową w warunkach i rozwiązaniach proponowanych przez nas opartych na zasadach tych postulatów, o których mówili przedsiębiorcy, już mogłaby działać” – oznajmił wiceprezes Ruchu Narodowego.

Bosak zaproponował „świadczenie postojowe” w wysokości minimalnej płacy krajowej refundowane w stu procentach z budżetu i działające od zaraz. „To pozwoliłoby przedsiębiorcom utrzymać stan zatrudnienia w swoich firmach, przeczekać czas wstrzymania rozwoju gospodarczego i odbudować moce produkcyjne” – dodał. Zaznaczył, że w jego opinii jest to działanie lepsze niż rządowa „tarcza antykryzysowa” wprowadzająca 24 nowe procedury administracyjne.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Bosak negatywnie ocenił także zachowanie większości współczesnej polskiej klasy politycznej. „Widzimy też niedojrzałość po stronie klasy politycznej, która czy w Sejmie czy w Senacie zajmuje się przerzucaniem wzajemnymi oskarżeniami. W czasach kryzysu zamiast bronić praw pracowniczych, pan prezydent bawi się w platformy społecznościowe i pajacuje na Tik Toku. To niepoważne, odległe od interesu zwykłego Polaka” – oznajmił.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kandydat Konfederacji odniósł się do obostrzeń, ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek – „One mają maskować brak wizji, brak strategii, brak panowania nad sytuacją także w wymiarze gospodarczym”.

Bosak zaapelował także do rządu o wyjaśnienia w jaki sposób mają odbyć się 10 maja wybory – „Skoro dwie osoby nie mogą wyjść na ulicę trzymając się za rękę, nawet jeżeli są mężem i żoną, to w takim razie jak ma wyglądać praca komisji wyborczej?”.

Kresy.pl