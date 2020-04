Ponad 10000 wykrytych przypadków koronawirusa w Kanadzie

Jak podaje kanadyjski oddział Agencji Prasowej Rueters liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa w Kanadzie przekroczyła już dziesięć tysięcy.

Kanadyjskie ministeterstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że odnotowało już 10132 przypadki koronawirusa – pisze Reuters. Liczba ofiar śmiertelnych to 127 osób. Rząd jest zaniepokojony ponad 20 procentowym wzrostem śmierci w zaledwie jedną dobę.

Słuzba zdrowia chce obniżyć rozpowszechnianie się śmiercionośnego wirusa szczególnie wśród osób starszych. Niestety coraz częstsze są zgłoszenia o braku podstawowego sprzętu medycznego. Lekarze dają znać, że brakuje zarówno masek jak i kombinezonów.

Premier Kanady Justin Trudeau informował, że rząd zorganizował w środę dodatkowy milion masek. „Jest to dodatek do 10 milionów masek, które przychodziły do nas przez ostatnie dni” – mówił. „Rozdysponowujemy je tak szybko jak jest to możliwe”.

Jak informowaliśmy wcześniej, kanadyjski rząd krytykuje możliwość postawienia wojsk amerykańskich na granicy USA i Kanady. Premier Trudeau stwierdził, że takie rozwiązanie może zaszkodzić relacjom między obywatelami amerykańskimi i kanadyjskimi.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Administracja Donalda Trumpa chciałaby postawić na rogatkach około tysiąca żołnierzy. Mieliby pomóc w utrzymywaniu zakazu niekoniecznego przemieszczania się osób między dwoma państwami.

„Kanada i Stany Zjednoczone mają najdłuższą na świecie niezmilitaryzowaną granicę. To służy naszym interesom i chcemy by tak pozostało” – mówił premier Kanady.

Minister Zdrowia Publicznego Dr. Theresa Tam zaleciła całkowite ograniczenie spotkań towarzyskich. Minister Transportu Publicznego oświadczył, że wszelkie statki na pokładzie których będzie więcej niż 500 osób nie będą przyjmowane w kanadyjskich portach aż do lipca.

Zobacz także: Kanada zamyka parlament

Kanadyjski parlament zagłosował w połowie marca nad uchwałą, która zamknie Izbę Gmin na pięć tygodni. Politycy mają nadzieję w ten sposób spowolnić przenoszenie się koronawirusa.

Kresy.pl/Reuters