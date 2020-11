Hiszpania: protesty przeciwko obostrzeniom, doszło do starć z policją [+VIDEO]

Premier Hiszpanii potępił w sobotę serię gwałtownych protestów w całym kraju przeciwko nałożonym ograniczeniom związanym z pandemią COVID-19 – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w Hiszpanii doszło do protestów przeciwko nakładanym na kraj obostrzeniom związanym z nawrotem pandemii koronawirusa. Doszło do starć z policją.

Policja strzelała kulami kulami, próbując rozproszyć dziesiątki protestujących, którzy podpalali kosze na śmieci przy głównej arterii Madrytu. W międzyczasie demonstranci obrzucili policję kamieniami i innymi przedmiotami w Barcelonie podczas drugiej nocy zamieszek w drugim co do wielkości mieście Hiszpanii.

W mieście Logroño w północnej Hiszpanii około 150 osób zaatakowało policję kamieniami, podpaliło kontenery i splądrowało sklepy – poinformowała policja. Wezwano policję do stłumienia zamieszek w Haro, w regionie uprawy winorośli La Roja.

Premier Pedro Sanchez napisał na Twitterze: „Tylko dzięki odpowiedzialności, jedności i poświęceniu będziemy w stanie pokonać pandemię, która niszczy wszystkie kraje. Gwałtowne i irracjonalne zachowanie grup mniejszościowych jest niedopuszczalne. Nie tędy droga”.

W piątek około 50 demonstrantów zaatakowało policję kamieniami w Barcelonie, podpaliło pojemniki na śmieci i splądrowało sklepy. Aresztowano 14 osób, a 30 zostało rannych.

Wcześniej lokalna policja poinformowała, że ​​około 1500 pracowników hoteli i restauracji wzięło udział w pokojowej demonstracji przeciwko restrykcjom nałożonym w ramach stanu wyjątkowego, który jak twierdzą, zagraża ich pracy. Wszystkie bary i restauracje zostały zamknięte w hiszpańskim regionie Katalonii, w tym Barcelonie, do 13 listopada.

Podobne zamieszki miały miejsce w piątek w miastach Burgos, Vitoria, Santander, Walencja i Saragossie.

The scenes from Spain are utterly insane these are protest against the new lockdowns happening right now pic.twitter.com/sq5sTe6hui

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) October 30, 2020