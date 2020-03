Minister rozwoju: Czeka nas poważny kryzys

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz nie ma wątpliwości, że pandemia koronawirusa wywoła poważne problemy ekonomiczne, także w polskiej gospodarce.

Emilewicz udzieliła wywiadu „Dziennikowi Gazeta Prawa”. Zapytana o to czy polską gospodarkę czeka recesja odpowiedziała – „Na pewno czeka nas poważny kryzys. I będzie zupełnie inny niż dotychczasowe, choćby ten ostatni z 2008 r., który zaczął się od instytucji finansowych. Obecny sparaliżował cały świat, dotyka wszystkich państw i ich gospodarek. Ani instrumenty polityki monetarnej, ani fiskalnej, ani rozwiązania propopytowe nie są dziś adekwatne. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, niemal z godziny na godzinę” – zacytował we wtorek portal Bankier.pl.

„Decyzja premiera Włoch o zamknięciu wszystkich zakładów poza branżą spożywczą to naruszenie kolejnych łańcuchów wartości w Europie” – Emilewicz wskazała na źródła kryzysu, który obejmie także Polskę. Jak uznała polskie przedsiębiorstwa mogą go przetrwać tylko „zaciskając pasa” a rząd będzie starał się uruchomić środki mające wesprzeć „utrzymanie płynności finansowej na rynku, dostarczenie kapitału, który będzie dostępny dla przedsiębiorstw w kłopotach”. Działania podjęte przez rząd mają szczególnie dotyczyć samozatrudnionych, pracujących na umowach zleceniach czy o dzieło, „czyli tych, którzy nigdy nie byli objęci żadną tarczą ochronną”. Mają oni zostać objęci świadczeniem o wysokości 2080 zł.

Emilewicz wspomniała też o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy by zawiesić wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla samozatrudnionych i przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób. Natomiast rząd nie przewiduje wakacji kredytowych czyli zawieszenia spłat kredytów konsumpcyjnych w okresie kwarantanny. „Mamy inne plany wobec banków i na inne aktywności się z nimi w ostatnich dniach umawialiśmy. Chcemy utrzymać możliwość ich udziału w finansowaniu firm i obywateli w tym trudnym czasie. To nasz najbliższy cel.” – podsumowała minister rozwoju.

