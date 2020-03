Wicepremier Gowin zapowiada bardziej radykalne ograniczenia w celu walki z pandemią

Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin stwierdził, że ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce może wymagać zastosowania jeszcze bardziej radykalnych środków niż wdrożone obecnie.

Gowin wystąpił we wtorek w programi telewizji Polsat News „Graffiti”. W jego studiu pozytywnie ocenił dotychczasowe działania swojego rządu na rzecz zwalczania pandemii COVID-19. „Polska niewątpliwie obrała słuszną drogę, jeśli chodzi o walkę z tą pierwszą fazą koronawirusa” – powiedział wicepremier – „Udało nam się dzięki bardzo przemyślanym decyzjom, dzięki planowi pana ministra Szumowskiego ograniczyć krzywą wzrostu liczby zachorowań”.

Gowin uznał, że „Do świąt Wielkiej Nocy musimy tą krzywą zbić jak najbardziej. Z kolei potem po świętach, musimy podjąć drugą wielką wojnę, która nas czeka. Wojnę o polską gospodarkę, o miejsca pracy”. W tym celu, według członka rządu, „Bardziej radykalne ograniczenia są niezbędne. Decyzja zapadnie w najbliższych dniach lub godzinach”.

Dziennikarz zapytał Gowina czy ograniczenia te mogą być tak radykalne jak w Niemczech gdzie zakazano zbierania się ludzi w liczbie większej niż dwie osoby. Wicepremier nie skonkretyzował jednak radykalizmu środków ochronnych jakie zapowiadał. Dodał jednak – „Oczywiście w Niemczech nie dotyczy to rodzin, nie dotyczy to też miejsc pracy. Natomiast generalnie rzecz biorąc – tak. Sądzę, że takie restrykcje potrzebne są też Polsce. Do tej pory polskie społeczeństwo podchodziło bardzo odpowiedzialnie do konieczności narzucenia sobie i swoim najbliższym ograniczeń. Wydaje się, że potrzebujemy okresu większej cierpliwości i większych wyrzeczeń”.

Wicepremier nie udzielił też konkretnej odpowiedzi na pytanie czy wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w pierwotnie przewidzianym terminie – „Jeżeli da się zorganizować wybory 10 maja, to trzeba to zrobić. Raz – dlatego, że są takie wymogi konstytucji, dwa – dlatego, że czas walki z koronawirusem będzie trwał wiele, wiele miesięcy, o ile nie lat”. Zasugerował więc – „poczekajmy z decyzją tak długo, jak to tylko jest to możliwe. Odpowiedni moment na rozstrzygnięcie tego dylematu nastąpi po świętach wielkanocnych”.

polsatnews.pl/kresy.pl