Włochy dementują informacje sugerujące, że na północy kraju pacjenci powyżej 60 r. ż. nie są podłączani do respiratorów

Włoska ambasada w Wielkiej Brytanii zdementowała w piątek informacje sugerujące, że we Włoszech nie intubuje się pacjentów powyżej 60 roku życia. Nadine Dorries, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Wielkiej Brytanii, opublikowała w czwartek na Twitterze wpis, w którym stwierdziła m.in., że „Włochy przestały intubować pacjentów w wieku powyżej 60 lat. Wszyscy pacjenci podłączeni we Włoszech do respiratorów na oddziałach OIOM mają poniżej 60 lat”. Wpis został usunięty z Twittera po reakcji włoskiej ambasady.

Jak podał w piątek włoski portal Repubblica, ambasada Włoch w Londynie zareagowała na wpis brytyjskiej podsekretarz stanu Nadine Dorries. „To fałszywe wiadomości. Prosimy o natychmiastowe zaprzeczenie” – napisała włoska placówka dyplomatyczna. Wpis sugerujący, że we Włoszech pacjenci powyżej 60 roku życia nie są podłączani do respiratorów został usunięty z Twittera. Informacje wskazujące na podobny przebieg spraw przekazał w niedzielę w izraelskiej telewizji Gaj Peleg, lekarz pracujący w Parmie. Stwierdził, że w północnych Włoszech nie zezwala się na podłączanie do respiratorów zakażonych koronawirusem osób powyżej 60. roku życia – o głośnej wypowiedzi lekarza poinformowała Państwowa Agencja Prasowa (PAP). Pisaliśmy o tej sprawie także na naszym portalu.

„Słyszałem to od moich przyjaciół i współpracowników, którzy ustalili limit dla wieku, po którym nie można już pomóc – (limit ten wyznaczono na) 60 lat” – stwierdził w niedzielnym programie w izraelskiej telewizji Kaszet 12. „(U pacjentów) powyżej 60. roku życia jest mniej intubacji i pełnego znieczulenia, a poniżej tego wieku pomagamy do samego końca i podajemy tlen” – dodał.

Ciężko ustalić co było powodem wpisu Nadine Dorries. Został on opublikowany po emisji programu w telewizji ITV, w którym brytyjska pielęgniarka Connor McAinsh, pracująca w szpitalu Gavazzeni w Bergamo stwierdziła: „Dziesięć dni temu poprosili nas o zaprzestanie intubacji pacjentów w wieku powyżej 70 lat” – co miało być spowodowane dużą liczbą wykrytych przypadków koronawirusa wśród młodych pacjentów w Lombardii.

