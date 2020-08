Testy izraelskiej szczepionki na koronawirusa zaczną się w październiku

Izraelskie laboratorium narodowe rozpocznie testowanie swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi na ludziach w połowie października – poinformował Times of Israel. Informację ogłosił w czwartek minister obrony Benny Gantz.

Gantz ogłosił progres w badaniach po wizycie w Instytucie Badań Biologicznych Ministerstwa Obrony w Ness Ziona, gdzie został poinformowany o ostatnich „postępach w opracowywaniu szczepionki i przeciwciał przeciwko koronawirusowi” – poinformowało jego biuro.

Według ministra obrony wstępne testy szczepionki są obiecujące, co pozwala na testy na ludziach. „Powinniśmy rozpocząć testy na ludziach po świętach Tishrei” – poinformował Gantz, odnosząc się do hebrajskiego miesiąca, w którym obchodzone są żydowskie wielkie święta, z których ostatnie kończy się 10 października. „Zostanie to zrobione we współpracy z ministerstwem zdrowia i zgodnie z protokołami wymaganymi w zakresie bezpieczeństwa medycznego”.

Dyrektor Instytutu Badań Biologicznych, prof. Shmuel Shapira przekonywał, że wierzy, iż szczepionka odniesie sukces. „Mamy wspaniałą szczepionkę” mówił Shapira, trzymając fiolkę. „Istnieją procesy regulacyjne, przez które musi przejść, aby dotrzymać ustalonego harmonogramu. Zaczynamy od testów bezpieczeństwa i wydajności, ale mamy już produkt w naszych rękach”- ogłosił profesor.

Gantz pochwalił wysiłki instytutu. „Chciałbym przede wszystkim podziękować personelowi ministerstwa obrony i personelowi instytutu, którzy wykonują fantastyczną pracę” – powiedział.

„Tak jak w IDF istnieją elitarne jednostki, które przebijają się i torują drogę tak wy jesteście jednostką rozpoznawczą Państwa Izrael w ministerstwie obrony w dziedzinie szczepionek. Jestem do waszych usług i proszę, abyście zaangażowali mnie we wszelkie sprawy, w których mogę pomóc” – poinformował Gantz.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, ostatnie cztery lata zespół naukowców MIGAL [The Galilee Research Institute] pracował nad, podobnym do ludzkiego, koronawirusem atakującym drób.

Przez ostatnie 4 lata zespół naukowców z MIGAL opracowywał szczepionkę przeciwko wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV), który powoduje chorobę oskrzeli u drobiu. Skuteczność szczepionki została udowodniona w badaniach przedklinicznych przeprowadzonych w Instytucie Weterynarii.

Naszą podstawową koncepcją było opracowanie technologii, a nie szczepionki przeciwko tego lub innego rodzaju wirusom (…) Ramy naukowe dla szczepionki oparte są na nowym wektorze ekspresyjnym białka, który tworzy i wydziela chimeryczne rozpuszczalne białko, które dostarcza antygen wirusowy do tkanek błony śluzowej poprzez samoczynną endocytozę, powodując, że organizm wytwarza przeciwciała przeciwko wirusowi – powiedział dr Chen Katz, lider grupy biotechnologicznej MIGAL. W badaniach przedklinicznych zespół wykazał, że szczepienie doustne indukuje wysoki poziom przeciwciał anty-IBV.

