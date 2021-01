Łukasiewicz–Instytut Lotnictwa i General Electric przedłużają współpracę

Przedstawiciele Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i amerykańskiego General Electric twierdzą, że dalsza współpraca i rozwijanie warszawskiego Engineering Design Center jest bardzo korzystna.

W poniedziałek odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz amerykańskiego koncernu General Electric w sprawie przedłużenia współpracy strategicznej na następne 15 lat oraz dalsze rozwijanie Engineering Design Center. Według oficjalnego komunikatu, to jeden z największych ośrodków technologicznych w Europie i jedno z najbardziej znanych na świecie biur projektowych działających na potrzeby GE. Mieści się ona na terenie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zachwalał trwającą już od ponad 20 lat współpracę z GE jako „unikalny przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które sprawdza się w wymagających realiach rynkowych”. Zaznacza, że dzięki temu możliwe jest „zdobywanie i wykorzystywanie praktycznej wiedzy inżynierskiej w dużych, międzynarodowych projektach”. Z kolei Marian Lubieniecki, prezes zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz dyrektor zarządzający Engineering Design Center twierdzi, że podpisanie umowy dowodzi, że amerykański koncern bardzo ceni umiejętności polskich inżynierów i współpracę z polskim światem nauki.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W związku z tym wydarzeniem, wicepremier Jarosław Gowin wystosował oficjalny list do sygnatariuszy oraz pracowników EDC. Podkreślił w nim wysokie kompetencje polskich inżynierów z instytutu będącego częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz, że są one „wysoko cenione przez odbiorców biznesowych ze względu na jakość i innowacyjność proponowanych rozwiązań”. Jego zdaniem, „przyszłość branży inżynieryjnej będzie tworzyć się właśnie w Polsce”, widząc we współpracy z Amerykanami szansę na rozwój polskiej gospodarki, wzmacnianie pozycji Polski w świecie i realizację „polskich ambicji do aktywnego udziału w globalnym wyścigu technologicznym”.

Pracownicy EDC realizują światowe projekty w branżach lotnictwa, energetyki oraz energii odnawialnej, tworząc innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. 40 proc. załogi EDC to pracownicy Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Dyrektor zarządzający Engineering Design Center, Marian Lubieniecki zaznaczył, że wiele z urządzeń projektowanych przez zespoły EDC i wspieranych przez nie po wyprodukowaniu, znajduje się w zakładach przemysłowych w Polsce. Wśród nich są silniki lotnicze wykorzystywane przez PLL LOT. Inżynierowie EDC są też współautorami np. najnowszego silnika GE – Catalysta czy zaprojektowania i wdrożenia do produkcji turbiny Genx – jednego z największych na świecie silników lotniczych, który jest m.in. stosowany w samolotach Boeing 787 Dreamliner. Ponadto, w EDC powstały również komponenty do najnowocześniejszej turbiny gazowej klasy H, zainstalowanej w polskiej Elektrowni Dolna Odra. Zespół inżynierów EDC specjalizujący się w energii odnawialnej brał też udział w projektowaniu i testowaniu najpotężniejszej na świecie działającej morskiej turbiny wiatrowej – Haliade X.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński uważa, że alians General Electric i Instytutu daje szerokie możliwości współpracy przy najbardziej znaczących i zaawansowanych projektach dla branż lotniczej i energetycznej. „Umowa ta otwiera też możliwość współpracy całego Łukasiewicza z GE na poziomie projektowym i badawczo-rozwojowym” – zaznaczył.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Według opublikowanych informacji, działalność EDC w kolejnych latach jest ustabilizowana, m.in. w związku z rosnącym udziałem w europejskich projektach grantowych. Wiadomo też, że kontynuowany będzie udział inżynierów EDC w strategicznych projektach klienta grupy GE. Ponadto, ma być rozwijana współpraca w obszarze np. rozwoju technologii prowadzących do lotnictwa zeroemisyjnego oraz tych związanych z odnawialnymi źródłami energii dla branży energetycznej.

Przeczytaj: Amerykańskie firmy zbrojeniowe koncentrują się na Polsce

edc.pl / Kresy.pl