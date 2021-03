Południowokoreańska firma zbuduje w Polsce kolejne fabryki komponentów do aut elektrycznych

Koreańska firma SK IE Technology zbuduje w Dąbrowie Górniczej swoją trzecią i czwartą w tym miejscu fabrykę separatorów baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych. Koszt inwestycji to ok. 3,5 mld zł, co zwiększa zaangażowanie finansowe spółki w tym miejscu do ponad 6 mld zł.

Zakłady południowokoreańskiej grupy SK zlokalizowano na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej, w parku inwestycyjnym w dzielnicy Tucznawa. We wtorek KSSE podała, że spółka SK IE Technology ogłosiła budowę w tym miejscu trzeciej i czwartej fabryki separatorów do akumulatorów litowo-jonowych, które uzupełnią istniejący tam kompleks.

Budowa nowych zakładów ma ruszyć w III kwartale tego roku, a pod koniec 2023 roku planowane jest uruchomienie produkcji. Szacuje się, że rocznie będzie można produkować tam łącznie 860 mln m kw. separatorów – po 430 mln m kw. na każdy zakład. LiBS, czyli separatory będące rdzeniem akumulatorów litowo-jonowych, stanowią w przybliżeniu 20 proc. kosztów produkcji baterii.

Jak podało SK IE Technology, w wyniku tej inwestycji zakład w Polsce stanie się największą fabryką tej koreańskiej firmy na świecie. Fabryka w Dąbrowie Górniczej będzie realizować ponad połowę światowej produkcji tego przedsiębiorstwa.

Grupa SK działa w Polsce od 2018 roku, gdy za blisko 1,5 mld zł zakupiono działkę pod budowę swojego pierwszego zakładu w Dąbrowie Górniczej. Budowa ruszyła jesienią tego samego roku. W listopadzie ubiegłego roku ogłoszono drugą fazę inwestycji i podwojenie wcześniejszych nakładów.

Inwestycję Koreańczyków pozytywnie ocenił minister rozwoju, pracy i technologii, wicepremier Jarosław Gowin. Jego zdaniem, ich decyzja o budowie kolejnych zakładów produkcyjnych w Polsce „potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału”. Gowin podkreślił też, że inwestycja jest ważna m.in. ze względu na światowy trend w postaci elektromobilności. Jego zdaniem, Polska stała się w tym biznesie istotnym ogniwem.

„Firma dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii dostarcza klientom na całym świecie nowoczesne i niestandardowe rozwiązania. A my szeroko otwieramy drzwi dla inwestorów, którzy wzmacniają ekosystem gospodarczy Polski o zaawansowane i najwyższej jakości technologie” – zadeklarował wicepremier, cytowany w komunikacie KSSE.

Proces inwestycyjny koreańskiego inwestora ponownie wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Zdaniem jej prezesa, Krzysztofa Dryndy, decyzja o budowie kolejnych zakładów pokazuje, że Polska jest świetną lokalizacją do realizacji inwestycji z tego sektora. Satysfakcję z decyzji zarządu SK IE Technology wyraził Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Z kolei prezes KSSE Janusz Michałek zaakcentował szybkość działań koreańskiego partnera i ich strategiczne znaczenie dla Dąbrowy Górniczej, a także dla województwa śląskiego i Polski. Powiedział, że obecnie realizowane inwestycje mają stworzyć 700 miejsc pracy, a te, które właśnie ogłoszono – kilkaset kolejnych.

Zgodnie z danymi KSSE, spółka SK IE Technology powstała w 2019 roku z wydzielenia części separatorowej z SK Innovation, jednej z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego. Zajmuje się przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty.

