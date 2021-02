Budka o rozmowach z Gowinem: Mają sens, każda opcja, która pozwoli zakończyć rządy ZP jest lepsza niż obecna sytuacja

Wspólnie z Jarosławem Gowinem udało się nam w maju ubiegłego roku przesunąć wybory prezydenckie, rozmowy mają sens – oświadczył w poniedziałek szef PO Borys Budka. Wyraził opinię, że każdy wariant, który pozwoli zakończyć rządy Zjednoczonej Prawicy jest lepszy niż obecna sytuacja.

Budka został zapytany w radiu TOK FM, czy z powodu konfliktu w Porozumieniu liczy na lidera tego ugrupowania Jarosława Gowina, aby odebrać władzę PIS. „Wszystko w polityce jest możliwe. Dzisiaj najważniejsze jest, by zbudować silne, ale bezpieczne, stabilne i przewidywalne państwo. Dlatego, jeśli pojawi się taka możliwość, a pracujemy nad nią, to oczywiście nie wykluczam takiego scenariusza. Byłby to okres przejściowy” – odpowiedział przewodniczący PO cytowany przez PAP.

Budka był dopytywany, czy PO prowadzi rozmowy z Gowinem. Podkreślił, że nie będzie zdradzał „politycznej kuchni”. „W polityce zawsze trzeba rozmawiać” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Nie odpowiedział na pytanie, czy Gowin spotkał się z b. premierem i b. szefem PO Donaldem Tuskiem. Tłumaczył, że nie jest to pytanie do niego. Podkreślił, że w okresie świątecznym i noworocznym odbywa się dużo spotkań, w czasie których poruszane są także polityczne tematy.

Budka został zapytany, czy wiosną ubiegłego roku był, i obecnie jest gotowy na wariant, w którym Jarosław Gowin zostałby szefem rządu technicznego. Odpowiedział, że każdy wariant, który pozwoli zakończyć rządy Zjednoczonej Prawicy jest dla Polski lepszy niż trwanie w tym, co jest obecnie.

„Przypominam, że wspólnie z Gowinem udało nam się przesunąć wybory +kopertowe+, udało się je zrobić trochę bardziej uczciwe niż miały być, przede wszystkim dużo bezpieczniejsze niż w maju ubiegłego roku. Rozmowy mają sens” – powiedział.

Konflikt wewnątrz Porozumienia nasilił się pod koniec ubiegłego tygodnia. Część działaczy Porozumienia, m.in. europoseł Adam Bielan, podnosi, że zarząd partii, który został w październiku rozszerzony na wniosek Jarosława Gowina, został uzupełniony niezgodnie ze statutem. Pojawiły się także opinie sugerujące, że kadencja Gowina jako szefa Porozumienia skończyła się w kwietniu 2018 r., zaś na nadzwyczajnym kongresie Porozumienia, który miał miejsce jesienią 2017 r. wybrane zostały inne władze partii, lecz nie prezes.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Sondaż IBRiS dla „Rz”: PiS bez większości w Sejmie

W czwartek europoseł Adam Bielan oraz wiceprezes partii Arkadiusz Urban zostali zawieszeni w prawach członków Porozumienia.

Przypomnijmy, że 4 lutego Krajowy Sąd Koleżeński Porozumienia Jarosława Gowina zadecydował, że do czasu wyborów nowych władz, nie może się on już „uważać za prezesa”. Do czasu wyborów nowych władz wspomnianą funkcję będzie pełnił przewodniczący Konwencji Krajowej Adam Bielan

pap / wnp.pl / Kresy.pl