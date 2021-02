Rozłam w Porozumieniu. Sąd koleżeński partii: Jarosław Gowin nie może „uważać się za prezesa”

Krajowy Sąd Koleżeński Porozumienia Jarosława Gowina zadecydował, że do czasu wyborów nowych władz, nie może się on już „uważać za prezesa”. Do czasu wyborów nowych władz wspomnianą funkcję będzie pełnił przewodniczący Konwencji Krajowej Adam Bielan.

Krajowy Sąd Koleżeński Porozumienia dokonał 4 lutego analizy prawnej statutu oraz uchwał władz krajowych. Było to związane z wpłynięciem wniosków o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie kadencji prezesa Porozumienia oraz stwierdzenie nieważności podejmowanych przez prezydium Zarządu Krajowego uchwał – napisano w oświadczeniu, które zostało przesłane PAP w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kadencja władz partii trwa 3 lata, choć w sytuacji „wyższej konieczności uniemożliwiającej organizację kongresu” władze pełnią swe funkcje do chwili wyboru nowych (maksymalnie przez rok). Kongres powołał Jarosława Gowina na funkcję prezesa 26 kwietnia 2015 roku. Statut zobowiązuje go do zwoływania wyborów co trzy lata. „Kongres z porządkiem obrad obejmującym wybór prezesa nie odbył się w zgodzie ze 21 punktem statutu, co oznacza, że Pan Jarosław Gowin nie wykonał swojego najbardziej podstawowego obowiązku” – napisano w oświadczeniu sądu koleżeńskiego partii.

„Pan Jarosław Gowin nie może uważać się za prezesa Porozumienia, na podstawie &17 ust.2 statutu stanowiącego, że kadencje organów liczą się od dnia wyborów i kończą z chwilą wyboru nowych władz. Przepis ten, bowiem nie pozwala prezesowi nie wykonywać obowiązków statutowych (zwoływanie kongresu, co trzy lata) i na tej podstawie twierdzić, że się jest prezesem, mimo drastycznego przekroczenia trzyletniego okresu kadencji” – podkreślono.

Sąd Koleżeński Porozumienia stwierdził 4 lutego, że „spełniła się przesłanka określona w &29 ust. 2 Statutu polegająca na tym, że Pan Jarosław Gowin nie może dalej pełnić mandatu prezesa przez szósty, a wkrótce siódmy rok, trzyletniej kadencji, wobec braku udzielenia takiego mandatu przez kongres (…), Nawet, bowiem w stanie wyższej konieczności statut nie pozwala pełnić takiej funkcji dłużej niż przez dodatkowy rok”.

„W takiej sytuacji Przewodniczący Konwencji Krajowej wykonuje obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego prezesa przez kongres. Przewodniczący Konwencji Krajowej, Pan Adam Bielan, pełni swą funkcję do 4 listopada 2021 roku i w tym czasie zobowiązany jest doprowadzić do odbycia kongresu” – podkreślono w oświadczeniu.

W czwartek europoseł Adam Bielan oraz wiceprezes partii Arkadiusz Urban zostali zawieszeni w prawach członków Porozumienia. Cześć członków zwróciła uwagę, że jest to niezgodne ze statutem, oraz że kadencja szefa ugrupowania Jarosława Gowina upłynęła trzy lata temu. Prezydium zarządu Porozumienia przyjęło w piątek przez aklamację wnioski o wykluczenie Adama Bielana oraz posła Kamila Bortniczuka z partii.

Adam Bielan uważa, że zarząd partii, który w październiku ubiegłego roku został rozszerzony na wniosek Jarosława Gowina, został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne.

