Pesa buduje prototyp lokomotywy wodorowej [+FOTO]

Pesa zaprezentuje we wrześniu wodorową lokomotywę manewrową własnej konstrukcji. Prototyp będzie następnie testowany na terenie płockich zakładów Orlenu – poinformował prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Budowa polskiej lokomotywy z napędem wodorowym to przełomowy krok w kierunku nowoczesnego transportu – podkreślił prezes Pesy w środowym wpisie na Twitterze. Spółka zaprezentowała pierwsze wizualizacje pojazdu.

Tak będzie wyglądać pierwsza polska lokomotywa z napędem wodorowym produkowana przez Pesa. Na @ImpactCEE były informacje w ramach prezentacji @Grupa_PFR , a premiera już we wrześniu na targach Trako! pic.twitter.com/cxbVDLh0YS — pesabydgoszcz (@pesabydgoszcz) May 12, 2021

Lokomotywa będzie pojazdem jednokabinowym, przeznaczonym do manewrów na stacjach lub w zakładach przemysłowych – informuje portal „Rynek Kolejowy”. „Gotowe są już pierwsze komponenty, w tym – ramy i wyprodukowane w Kanadzie ogniwo wodorowe. Niebawem dotrą do nas kolejne. We wrześniu przewidujemy uruchomienie i początek testów” – zapowiedział prezes spółki.

Portal przypomina, że prace nad napędem wodorowym trwają w Pesie już drugi rok. Producent nawiązał w tym zakresie współpracę z wieloma wiodącymi ośrodkami badawczymi. Zawarte zostało także porozumienie z potencjalnym pierwszym użytkownikiem. „Wraz z Orlenem doszliśmy do wniosku, że rafineria w Płocku będzie dobrym miejscem na przetestowanie pojazdu i wyszkolenie kadr do jego obsługi” – podkreślił Zdziarski.

Prezes Pesy uważa, że wodór jest nośnikiem energii niełatwym w wykorzystaniu, lecz bardzo przyszłościowym. „Wielu inżynierów widzi w nim ogromną przyszłość. Ma on bardzo dobre parametry fizyczne i chemiczne. Jest czysty i szeroko dostępny. Musimy tylko nauczyć się z nim obchodzić, by wyeliminować niebezpieczeństwo. Wysoka przenikliwość sprawia, że wystarczą małe nieszczelności, by doprowadzić do wycieku. Wodór jest też łatwopalny i wybuchowy” – zaznacza prezes Pesy.

Jest zdania, że polska lokomotywa ma szanse stać się pierwszym tego typu pojazdem w regionie.

rynek-kolejowy.pl / Kresy.pl