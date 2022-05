„Ważny krok na rzecz przekazania specjalnej technologii”. Polska i Ukraina podpisały tajemniczy dokument

Polska i Ukraina podpisały ważny dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności – poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal. Nie ujawnił jego treści.

Szmyhal po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim przekazał podczas konferencji prasowej, że Polska i Ukraina podpisały „bardzo ważny” dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności.

„Nie mogę ujawnić jego treści, ale jest to ważny krok na rzecz przekazania Ukrainie specjalnej technologii i specjalnego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa oraz obrony” – powiedział Szmyhal.

Jak pisaliśmy, premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Polska przekazała Ukrainie czołgi T-72. Dopytywany o szczegóły odpowiedział, że zostaną one przekazane „w swoim czasie”.

Zobacz: Ukraina otrzyma od Polski sprzęt do odbudowy nadajników radiowych i telewizyjnych

Później szef rządu przyznał, że polski potencjał obronny został w ten sposób „czasowo osłabiony” i stąd jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie dotyczyła możliwości uzupełnienia przez Niemców braków w stanie uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. – My rzeczywiście przekazaliśmy bardzo dużą pomoc w postaci nawet naszych czołgów, ale potrzebujemy – i o tym rozmawiałem z panem kanclerzem – czołgów, które by weszły na stan posiadania naszej armii w to miejsce, z którego my przekazaliśmy czołgi dla Ukrainy. To są tego typu konkretne rozmowy – oświadczył Morawiecki.

Dodajmy, że według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), polski rząd już kilka tygodni temu zaproponował Niemcom, że przekaże Ukrainie „dużą liczbę czołgów PT-91” Twardy, czyli zmodernizowane, posowieckie czołgi T-72. FAZ dodaje, że w zamian Polska chce otrzymać niemieckie czołgi Leopard 2. Niemiecki rząd jednak nie odpowiedział.

Zobacz także: Morawiecki: Polska udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej o wartości ok. 7 mld zł

Brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielkiej Brytanii wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał na Ukrainę maszyny T-72. Z kolei brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w czasie konferencji prasowej w Delhi, że Wielka Brytania wyśle do Polski „uzupełnienie”, by ta mogła przekazać sprzęt sąsiadowi. Wskazywały na to także doniesienia brytyjskich mediów.

CZYTAJ TAKŻE: Kułeba domaga się, aby Brytyjczycy przekazali swoje czołgi bezpośrednio Ukrainie, nie Polsce

Dotychczas na Ukrainę trafiły m.in. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” – w 2016 roku objęte zakazem eksportu ze względu na unikalne rozwiązania technologiczne.

Kresy.pl / rmf24.pl