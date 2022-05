SkyNews: Kułeba domaga się, by Brytyjczycy przekazali swoje czołgi Ukrainie, a nie Polsce

Szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba chce, żeby Wielka Brytania przekazała swoje czołgi Ukrainie bezpośrednio, zamiast wypożyczania ich Polsce w zamian za T-72 przekazane Ukrainie. „Potrzebujemy czołgów, ale zachodnich, i artylerii rakietowej… Nie możemy już dłużej polegać na dostawach broni z czasów sowieckich na Ukrainę. To się kończyło, koniec tematu. Potrzebny nam kompleksowy program przejścia do broni według standardów NATO”.

Szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kułeba udzielił wywiadu brytyjskiej stacji Sky News. Rozmowa dotyczyła m.in. Mariupola. Ukraiński minister oświadczył, że Ukraińcy mogą sami wyzwolić to miasto i odbić je z rąk Rosjan. – Nie potrzebujemy [do tego – red.] żołnierzy NATO, potrzebujemy broni – powiedział.

Dopytywany, czy Ukraina taką broń dostaje, Kułeba odpowiedział, że jego zdaniem od początku rosyjskiej inwazji NATO nie funkcjonuje całościowo, jako sojusz, przy dostarczaniu Ukraińcom broni. – Widzimy, że niektórzy sojusznicy [NATO – red.] przysyłają nam broń. Ale nie widzimy, żeby cały Sojusz nad tym pracował – powiedział. Przyznał też, że NATO nie działa tu efektywnie.

– Oni przyznali, że w kwestii przeciwstawiania się rosyjskiej agresji, nie mogą działać jako sojusznicy. Niektórzy sojusznicy [członkowie NATO – red.] są bardziej aktywni niż inni. Rola takich państw, jak Wielka Brytania, USA, Polska, Turcja ma kluczowe znaczenie, ale nie widzę, by NATO działało jako sojusz – powiedział szef MSZ Ukrainy.

W kwestii dostarczania Ukrainie ciężkiego uzbrojenia, jak czołgi czy myśliwce, Kułeba zaznaczył, że najpotrzebniejsze obecnie są wieloprowadnicowe systemy artylerii rakietowej (MLRS).

– Potrzebujemy czołgów, ale zachodnich. Nie chcemy już więcej starych, sowieckich czołgów. Potrzebujemy zachodnich czołgów. Ale najpotrzebniejsze, najpilniejsze są MLRS – powiedział. – Ale jedna rzecz jest jeszcze ważniejsza. Nie możemy już dłużej polegać na dostawach broni z czasów sowieckich na Ukrainę. To się kończyło, koniec tematu. Potrzebny nam kompleksowy program przejścia od broni posowieckiej do broni według standardów NATO – podkreślił. Uważa, że różnica ta może zdecydować o wygraniu wojny z Rosją na określonych terytoriach. – Stracimy pewne ukraińskie terytoria, a wojna potrwa dłużej niż powinna, jeśli nie dostaniemy całej tej broni na czas – zaznaczył Kułeba.

Według relacji Sky News, ukraiński minister powiedział też, że Wielka Brytania „musi przekazać brytyjskie czołgi Ukrainie bezpośrednio, zamiast wypożyczać je Polsce, by ta mogła spokojnie oddać Kijowowi polskie czołgi z czasów sowieckich”.

„Potrzebujemy, by brytyjskie czołgi zostały przekazane bezpośrednio na Ukrainę” – cytuje Kułebę serwis news.sky.com.

Pytany, czy widzi jakąś ewentualność, by na Ukrainie znaleźli się żołnierze NATO, ukraiński minister odpowiedział sceptycznie. – Nie w tym momencie… Powód, dla którego tak wielu ludzi w krajach NATO, w tym politycy, podziwia Ukrainę jest prostu. Ukraina nie boi się Rosji. A oni się boją. Wszyscy chcieli skopać Rosji tyłek. Każdy. Ale nikt się nie odważył. Nie mieliśmy wyboru – powiedział. Przyznał też, że nie oczekuje, by w najbliższym czasie doszło do jakiś porozumień pokojowych, gdyż „Rosja jasno woli wojnę niż negocjacje”. Jego zdaniem, gdyby Moskwa chciała negocjować, to nie przerzucałaby tysięcy żołnierzy i ciężkiego sprzętu do Donbasu i nie wznowiłaby ofensywy, ani nie ostrzeliwałaby miast.

Szef MSZ Ukrainy zdecydowanie wykluczył możliwość, by w ramach jakiegoś porozumienia pokojowego Ukraina oddała więcej swojego terytorium. – My, dosłownie, nie mamy żadnej innej opcji, jak tylko wygrać tę wojnę, bo stawką jest istnienie ukraińskiej tożsamości i narodowości. Nie poddamy się w żadnym razie. Nie oddamy im ani piędzi ziemi.

Kułeba powiedział też, że obecnie to Ukraina wygrywa wojnę i ostatecznie ją wygra.

Jak pisaliśmy, premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Polska przekazała Ukrainie czołgi T-72. Dopytywany o szczegóły odpowiedział, że zostaną one przekazane „w swoim czasie”.

Później szef rządu przyznał, że polski potencjał obronny został w ten sposób „czasowo osłabiony” i stąd jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie dotyczyła możliwości uzupełnienia przez Niemców braków w stanie uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. – My rzeczywiście przekazaliśmy bardzo dużą pomoc w postaci nawet naszych czołgów, ale potrzebujemy – i o tym rozmawiałem z panem kanclerzem – czołgów, które by weszły na stan posiadania naszej armii w to miejsce, z którego my przekazaliśmy czołgi dla Ukrainy. To są tego typu konkretne rozmowy – oświadczył Morawiecki.

Dodajmy, że według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), polski rząd już kilka tygodni temu zaproponował Niemcom, że przekaże Ukrainie „dużą liczbę czołgów PT-91” Twardy, czyli zmodernizowane, posowieckie czołgi T-72. FAZ dodaje, że w zamian Polska chce otrzymać niemieckie czołgi Leopard 2. Niemiecki rząd jednak nie odpowiedział.

Jednocześnie, władze Wielkiej Brytanii zadeklarowały, że przyślą nam w zamian czołgi Challenger 2, w ramach „uzupełnienia” za pojazdy przeznaczone dla ukraińskiej armii. Były dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii, generał sir Chris Deverell szacuje, że do Polski może trafić kilkadziesiąt czołgów Challenger 2, jako uzupełnienie za T-72 dla Ukrainy. Jednak w jego ocenie, uzyskanie przez nie pełnej gotowości operacyjnej może potrwać miesiącami.

Brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielkiej Brytanii wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał na Ukrainę maszyny T-72. Z kolei brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w czasie konferencji prasowej w Delhi, że Wielka Brytania wyśle do Polski „uzupełnienie”, by ta mogła przekazać sprzęt sąsiadowi. Wskazywały na to także doniesienia brytyjskich mediów.

Sky News / Kresy.pl