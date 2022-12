Samorządowcy wymieniają się posadami. Nieformalna sieć powiązań

Samorządowcy z Wrocławia, Częstochowy i części miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej wymieniają się wzajemnie posadami w radach nadzorczych miejskich spółek. Według ustaleń Interii nieformalna sieć powiązań dotyczy ponad 20 lokalnych polityków, którzy w zeszłym roku zarobili ponad 1,3 mln zł.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk został powołany do rady nadzorczej miejskiej spółki w Krakowie. Jego wynagrodzenie wyniesie blisko 5 tys. zł.

Dziennikarze Interii postanowili przyjrzeć się sprawie bliżej. Jak się okazało, nie tylko Matyjaszczyk z zasiadania w radach nadzorczych uczynił sobie dodatkowe źródło dochodu.

„Z pism wyłania się obraz nieformalnej sieci powiązań pomiędzy samorządowcami z Częstochowy, Wrocławia, Zabrza, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Chorzowa, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Gliwic, Piekar Śląskich i Tychów. (…) Samorządowcy – zapewniając sobie posady – ewidentnie kierują się regułą wzajemności” – pisze Interia.

Wedle prawa prezydenci miast nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich, ale tylko w zarządzanych przez siebie miastach. Zdarzają się także przypadki „wymiany kadr” również na poziomie radnych czy wysokich rangą urzędników.

Podczas analizy oświadczeń majątkowych i dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego okazało się, że prezydent Częstochowy zasiada także w radzie nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie. Ponadto od października 2019 r. podobną funkcję pełnił w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, z której miał niedawno zrezygnować. W 2021 roku dzięki dodatkowym funkcjom zarobił on 107,3 tys. zł.

Wymiana posad objęła także Jarosława Marszałka, wiceprezydenta Częstochowy, który od grudnia 2021 r. zasiada w radzie wodociągów w Zabrzu. Z kolei Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, od stycznia 2022 r. jest w radzie częstochowskich wodociągów.

W spółce Hala Częstochowska zatrudnienie znalazł w październiku 2019 roku prezydenta Będzina Łukasz Komoniewski. Prezydent Częstochowy do spółki w będzinie trafił niedługo później – w lutym 2020 roku. Komoniewski od marca 2019 roku nadzoruje także sosnowieckie wodociągi. W 2021 roku zarobił dzięki dodatkowym funkcjom 83,9 tys. zł. W sosnowieckiej Agencji Rozwoju Lokalnego zatrudnienie znalazła także neta Witkowska-Złocka, wiceprezydent Będzina.

„Nieformalna sieć powiązań występuje także pomiędzy: Wrocławiem, Sosnowcem, Dąbrową Górniczą, Tychami i Gliwicami” – podkreśla Interia.

Do rady Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu trafili prezydent Tychów, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej i wiceprezydent Wrocławia. W Dąbrowie Górniczej w radzie wodociągów zasiada prezydent Sosnowca, a wiceprezydent Wrocławia trafiła do spółki Nemo.

We Wrocławiu w miejskich spółkach pracę znaleźli prezydent Sosnowca (ZOO Wrocław), wiceprezydent Gliwic (wodociągi), prezydenci Dąbrowy Górniczej (spółka Wrocławskie Mieszkania), a także od czerwca 2020 do września 2022 roku prezydent Tychów (spółka Stadion Wrocław).

Do rady Śląskiego Centrum Logistycznego w Gliwicach i do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach trafił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W 2021 roku zarobił dzięki dodatkowym funkcjom 87,4 tys. zł.

W Tychach posadę otrzymał również prezydent Gliwic. Od lipca 2021 roku zasiada on w radzie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

W radach we Wrocławiu i Tychach zasiadł także prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, dzięki czemu w 2021 roku zarobił dodatkowe 119,5 tys. zł.

Do podobnej wymiany doszło również między samorządowcami z Piekar Śląskich i Czeladzi. Prezydent Sława Umińska-Duraj trafiła do czeladzkich wodociągów, a jej zastępca do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z kolei burmistrz Czeladzi zasiada w radzie parku technologicznego w Piekarach Śląskich.

Jak informowaliśmy, również samorządowcy Polski 2050 z Małopolski pozatrudniali się nawzajem w samorządowych spółkach. Chodzi o burmistrza Chrzanowa Roberta Maciaszka i wójt Zabierzowa Elżbietę Burtan.

Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek został wyznaczony w marcu br. przez wójta Zabierzowa Elżbietę Burtan na członka rady nadzorczej tamtejszego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Kilka dni później burmistrz Chrzanowa powołał wójt do rady nadzorczej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Oboje są członkami Polski 2050 Szymona Hołowni. Spółki, w których się wzajemnie pozatrudniali należą w 100 proc. do samorządów.

Z kolei burmistrz Niepołomic Roman Ptak zaprosił do rady nadzorczej miejskiej spółki wójt Zabierzowa Elżbietę Burtan. Wójt Zabierzowa zaprosiła go natomiast do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie.

Kresy.pl / interia.pl