Litwa zabrania transmisji rosyjskich i białoruskich programów

W czwartek litewski Sejm w trybie pilnym przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą czasowy zakaz nadawania rosyjskich i białoruskich programów telewizyjnych i radiowych w tym kraju.

Za poprawką głosowało 113 posłów, nie było głosów przeciw, czterech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje czasowy zakaz retransmisji i rozpowszechniania programów radiowych, programów telewizyjnych lub poszczególnych programów w Internecie stworzonych przez osoby bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane lub finansowane przez Rosję i Białoruś. Przepis ten będzie obowiązywał przez dwa lata – do 1 października 2024 roku.

Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury, który złożył projekt nowelizacji ustawy o informacji publicznej, powiedział, że „dziś nie ma wątpliwości, że musimy chronić naszą przestrzeń informacyjną”.

Decyzję podjęto w trybie pilnym, gdyż w piątek 16 września wygasła uchwała Sejmu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, zakazującego retransmisji programów szerzących dezinformację.

Jak informowaliśmy, ministerstwo obrony Litwy opublikowało na Twitterze zdjęcie transporterów opancerzonych M113, dostarczonych na Ukrainę. Podczas gdy ten sprzęt jest w drodze, uszkodzone w bitwach ukraińskie samobieżne haubice PzH 2000 zostały wysyłane do naprawy na Litwę.

„Wsparcie wojskowe Litwy dla Ukrainy trwa. Haubice z uszkodzeniami bojowymi zmierzają na Litwę, gdzie zorganizujemy ich naprawę. W tym samym czasie nasze transportery opancerzone M113 kontynuują podróż na pole bitwy na Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

🇱🇹Lithuania’s military support to 🇺🇦Ukraine continues. Howitzers with battlefield injuries are on their way to Lithuania, where we will organise their repair. At the same time, our M113 armoured personnel carriers continue their journey to the battlefield in🇺🇦. Разом до перемоги! pic.twitter.com/c93xCxMdJR

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 16, 2022