Konfederacja wzywa rząd do sprzeciwienia się zmianom traktatów UE [+VIDEO]

Konfederacja wezwała polski rząd do sprzeciwienia się się zmianom traktatów Unii Europejskiej. “Apelujemy do rządu Donalda Tuska, aby przestał podejmować pozorne działania”.

W poniedziałek, po tym jak ministrowie podjęli formalną decyzję o przekazaniu do Rady Europejskiej (przywódcy 27 krajów Unii) niedawnych propozycji Parlamentu Europejskiego co do reformy traktatowej UE (chodzi m.in. o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przekazanie kolejnych kompetencji organom UE), politycy Konfederacji wezwali polski rząd do sprzeciwienia się się zmianom traktatów Unii Europejskiej.

“Polski rząd złożył dziś w Brukseli TYLKO bezwartościowe oświadczenie krytykujące zmiany traktatów, ale nie złożył wniosku o wykreślenie tego punktu z porządku obrad! W ten sposób faktycznie NIE ZABLOKOWANO procedowania tych propozycji i trafią one teraz posiedzenie Rady Unii Europejskiej!” – czytamy. “Apelujemy do rządu Donalda Tuska, aby przestał podejmować pozorne działania, bo nie damy się na to nabrać. Wzywamy nową władzę, by stanowczo i jednoznacznie sprzeciwiła się zmianom traktatów UE! Tego oczekują od Was Polacy, według ostatnich badań większość obywateli nie chce oddawać resztek suwerenności w ręce unijnych komisarzy!” – dodają.

Już wcześniej marszałek Sejmu Krzysztof Bosak apelował o sprzeciw rządu: “Dziś wracamy do kwestii zmiany traktatów unijnych. Dzisiaj jest posiedzenie wpływowego ciała Unii Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, które może posunąć tą sprawę do przodu. W Polsce większość sił politycznych wypowiedziała się sceptycznie o tym, żebyśmy wyrzekali się prawa weta w kolejnych dziedzinach i centralizowali Unię Europejską. Wypowiedział się sceptycznie nawet nowy premier. Oczekujemy, że skoro powiedział A to powie B. Że skoro powiedział, że Polska nie zaakceptuje traktatów w których z założenia ma być wycofywanie prawa weta i centralizowanie całego szeregu polityk, to dziś minister ds. środowiska na Radzie Unii Europejskiej wyrazi w tej sprawie sprzeciw”.

Warto zwrócić uwagę, że korespondenci części mediów przekazali zmanipulowane informacje co “sprzeciwu Polski” ws. zmian traktatów.

Katarzyna Szymańska – Borginon z RMF FM napisała: “Rząd D. Tuska przeciw zmianom w Traktatach UE. PL dołączyła deklarację w spr. propozycji PE: mogą osłabić jedność UE, opóźnić akcesję UA, nie odpowiadają realnym potrzebom UE, przeszły niewielką liczbą głosów, mogą być wykorzystywane w anty-unijnej i antyzachodniej narracji”.

Rząd D. Tuska przeciw zmianom w Traktatach UE. PL dołączyła deklarację w spr. propozycji PE:

– mogą osłabić jedność UE

– opóźnić akcesję UA

– nie odpowiadają realnym potrzebom UE

– przeszły niewielką liczbą głosów

– mogą być wykorzystywane w anty-unijnej i antyzach narracji https://t.co/XvJVksP9AW — Szymańska-Borginon (@Sz_Borginon) December 18, 2023

Podobną narrację przyjął dziennikarz Deutsche Welle i Gazety Wyboczej:

Polska przeciw reformie traktatowej UE🔽

Ministrowie państw UE przekazali europarlament propozycje zmiany traktatów do Rady Europejskiej. Ta ma zupełną dowolność, kiedy tym się zająć. Polska: propozycje PE „nieadekwatne i nieodpow realnym potrzebom Unii”https://t.co/JEf8egklro — Tomasz Bielecki (@TomaszBielecki) December 18, 2023

Tymczasem decyzję Rady UE przyjęto bez żadnej dyskusji. Tymczasem czołowi politycy związani z nową centrolewicową większością parlamentarną, m.in. premier Donald Tusk i Borys Budka, deklarowali sprzeciw wobec postulowanych unijnych zmian traktatowych.

Strona polska jedynie w pisemnym oświadczeniu dołączonym do protokołu obrad oświadczyła, że “rozpoczynanie rewizji traktatów w obecnym kontekście geopolitycznym osłabiłoby jedność UE oraz odciągnęło naszą energię polityczną od innych, palących wyzwań”, “wikłanie UE w żmudny proces reformy traktatów może doprowadzić do poważnego kryzysu wewnątrz UE”, a ponadto “mogłoby opóźnić akcesję nowych państw”. Jak podaje DW, propozycje Parlamentu Europejskiego zostały określone przez Polskę jako “nieadekwatne i nieodpowiadające realnym potrzebom Unii” i skrytykowane za “radykalny charakter, który nie tylko nie służy usprawnieniu i wzmocnieniu Unii, ale może być wykorzystywany w ramach antyunijnej i antyzachodniej narracji w państwach członkowskich i kandydujących”.

Kresy.pl