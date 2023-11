Borys Budka przeciw zmianie traktatów europejskich inaczej niż część jego kolegów

W wywiadzie medialnym były przewodniczący Platformy Obywatelskiej zadeklarował, że tworzona przez nią koalicja sprzeciwia się proponowanym obecnie zmianom konstrukcji Unii Europejskiej w kierunku jej głębszej federalizacji.

Budka wypowiedział się w środę dla telewizji Polsat News. “Posłowie PO głosowali przeciwko – podkreślał Budka – natomiast spokojnie – to nie jest żadna zmiana traktatów, to jest propozycja PE [Parlamentu Europejskiego]. Wbrew temu, co dzisiaj w Polsce opowiadają politycy PiS, żeby w ogóle ta procedura mogła mieć miejsce, muszą się jednomyślnie na to zgodzić rządy krajów członkowskich, a w Polsce dodatkowo, zgodnie z konstytucją, ratyfikacja takiej zmiany wymagałaby albo kwalifikowanej większości w Sejmie i Senacie, albo referendum”.

Budka przedstawił takie stanowisko mimo, że za koncepcją zmiany traktatu zagłosowali eurodeptowani Róża Thun, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller oraz Sylwia Spurek – wszyscy wybrani do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej, której główną siłą była PO. Jednak należy podkreślić, że żaden z tych polityków nie jest już członkiem ani Koalicji Obywatelskiej, ani Europejskiej Partii Ludowej, której częścią są w PE politycy Platformy. Budka podkreślił, że „nie będzie oceniał głosowań innych europosłów” – zacytowała TVP Parlament.

“My mówimy jasno – w tej formule zmiana traktatów jest niedopuszczalna. Chcemy współpracy w ramach Unii, chcemy rozszerzania tej współpracy, ale nie w formule, którą proponowano w Parlamencie Europejskim” – zadeklarował polityk KO. Jak dodał – “Głosowanie w Europarlamencie pokazało, jaki jest stosunek do zmian traktatowych największych ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Tutaj PO jasno w glosowaniu pokazała, że jesteśmy przeciwko tej zmianie”.



Jednocześnie uznał projekt uchwały krytyczny wobec forsowania przez europejskich liberałów i socjalstów koncepcji zmiany traktatów europejskich, złożony w polskim Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość, za bezpodstawny. “Ta uchwała jest bezprzedmiotowa – dlatego, że polski parlament mógłby się wypowiadać w tej sprawie dopiero, gdyby przyszła taka propozycja – a takiej propozycji nie będzie” – ocenił Budka. Dodał jednak, że “czas procedowania bez trybu skończył się w polskim Sejmie”.

Parlament Europejski opowiedział się w środę za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw. Z kolei 44 wstrzymało się od głosu. Chodzi m.in. o zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przekazanie kolejnych kompetencji organom UE.

tvpparlament.pl/kresy.pl