Mauretania otrzyma setki milionów euro na walką z nielegalną migracją

W sobotę premier Donald Tusk opublikował odnoszący się do wojny wpis. "Epoka powojenna już minęła. Żyjemy w nowych czasach: w epoce przedwojennej. Dlatego NATO i solidarność między Europą i Ameryką są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - oświadczył na platformie X.

The post-war epoch is gone. We are living in new times: in a pre-war epoch. This is why NATO and solidarity between Europe and America are more important than ever before.