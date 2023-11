Od stycznia do Hiszpanii przybyło ponad 50 tys. nielegalnych imigrantów. To wzrost o 60 procent

Ponad 50 tys. nielegalnych imigrantów przybyło do Hiszpanii od 1 stycznia do 26 listopada br. To wzrost o ponad 60 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r.

Opublikowane w poniedziałek dane hiszpańskiego MSW wskazują, że od 1 stycznia do 26 listopada br. przybyło do Hiszpanii ponad 50 tys. nielegalnych imigrantów. To wzrost o ponad 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r. – podkreśla portal Gospodarka Morska, powołując się na dane hiszpańskiego resortu spraw wewnętrznych.

Nielegalni imigranci napływają głównie na Wyspy Kanaryjskie. Z szacunków służb ratownictwa morskiego wynika, że w ciągu 2023 r. dotarło tam ponad 34 tys. przybyszów z Afryki.

Hiszpańskie służby szacują, że w tym roku na ten atlantycki archipelag przybiło ponad 400 łodzi z nielegalnymi imigrantami.

Miejscowe władze podają, że tylko pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem na Wyspy kanaryjskie przybyło łodziami 1000 obywateli państw afrykańskich.

MSW w Madrycie alarmuje, że wraz ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi w zachodniej części Morza Śródziemnego w ostatnich godzinach nasiliła się liczba docierających do kontynentalnej części Hiszpanii. Łodzie wypłynęły z Algierii. Hiszpańskie służby potwierdziły od niedzieli przybycie ponad 400 Afrykańczyków.

Największa liczba nielegalnych imigrantów przybyła dotychczas do Hiszpanii w 2018 r. – ponad 60 tys. osób.

