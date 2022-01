Integracja Peruna z ppk Pirat – pierwsze strzelania [+WIDEO/+FOTO]

Na zeszłorocznych MSPO w Kielcach zaprezentowano demonstrator pojazdu bezzałogowego Perun wyposażonego w pociski kierowane Pirat. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie strzelań, które odbyły się pod koniec 2021 r.

System „Autonomicznego pojazdu kołowego z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych” w całości został opracowany przez konsorcjum przemysłowo-naukowe, które tworzą młodzi naukowcy z Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., Stekop S.A. oraz Wojskowej Akademii Technicznej – czytamy na stronie ZMT Tarnów.

Podstawowe uzbrojenie robota stanowi zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU A3C z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm, oraz nieletalne systemy odstraszania. Dzięki otwartej konfiguracji systemu, możliwe jest zaimplementowanie w zasadzie dowolnych, pożądanych przez użytkownika funkcjonalności, urządzeń dodatkowych czy też środków łączności.

„Dzięki otwartej konfiguracji jesteśmy w stanie włączać Peruna do systemów nadrzędnych oraz integrować różne rodzaje uzbrojenia czy też dodatkowe czujniki. Integracja Peruna z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat oraz systemem ich naprowadzania pozwala nie tylko na bezpośrednie rażenie celów, ale również naprowadzanie amunicji precyzyjnego rażenia (APR 155 mm i APR 120 mm) lub innego uzbrojenia zgodnego ze STANAG 3733 (m.in bomb i rakiet naprowadzanych na laserowe promieniowanie odbite przenoszonych przez myśliwce oraz drony)” – mówi Damian Jarosz, Kierownik Projektu.

Ppk Pirat to rakieta produkowana w Mesko S.A. przy udziale CRW Telesystem-Mesko. Pirat jest lekką, przenośną rakietą przeciwpancerną krótkiego zasięgu (do 2,5 km) samonaprowadzającą się na laserowe promieniowanie odbite od celu, odpalaną z ramienia lub z uniwersalnego, modułowego stanowiska do wykrywania, śledzenia, identyfikacji oraz wskazywania celów (CLU – opracowanego przez CRW Telesystem-Mesko oraz PCO S.A.), zawierającego wyrzutnię z tripodem.

W systemie zastosowane zostało precyzyjne naprowadzanie na odbity promień laserowy oświetlający cel, który pocisk rakietowy atakuje z tzw. „górnej półsfery” co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność bojową – podkreśla producent. Rakieta jest wyposażona w głowicę kumulacyjną (może być użyty inny typ głowicy bojowej), laserową głowicę śledzącą, blok aparatury z blokiem sterów, silnik marszowy i jest zamontowana wraz z silnikiem startowym w kontenerze transportowo-startowym. W celu wystrzelenia osadzana jest w zespole wyrzutni i wystrzeliwana z kontenera transportowo-startowego za pomocą silnika startowego.

Pirat jest przeznaczony do zwalczania wzrokowo obserwowanych celów naziemnych i powietrznych o dowolnej porze dnia i nocy, w tym:

– współczesnych mobilnych celów opancerzonych, mających pancerz kombinowany rozproszony lub monolityczny, w tym z pancerzem reaktywnym;

– małowymiarowych celów typu: punkt umocniony, czołg w okopie, obiekt lekko opancerzony i śmigłowiec.

Cechą charakterystyczną zestawu jest automatyczne podążanie za celem i automatyczne kierowanie lotem rakiety na punkt oświetlony laserowym podświetlaczem celu.

„Ostatnie strzelania potwierdziły poprawność integracji modułu uzbrojenia ZSMU A3C z ppk Pirat. Tym samym Perun stał się pierwszym w Polsce uzbrojonym robotem, który umożliwia prowadzenie skutecznego i bezpiecznego ognia z karabinów maszynowych oraz ppk Pirat. Warto podkreślić, że sukcesem jest również fakt konsolidacji środowiska wojskowego, naukowego i polskiego przemysłu wokół tematyki robotów bojowych. Zdobyta w trakcie realizacji projektu unikatowa wiedza pozwala na dalszy rozwój w zakresie bezzałogowych uzbrojonych platform lądowych” – dodaje Damian Jarosz, Kierownik Projektu.

Celem projektu „Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych” jest prototyp autonomicznego pojazdu kołowego z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych na VI PGT. Efektem końcowym projektu jest autonomiczny czterokołowy pojazd o masie całkowitej do 900 kg, dużej dzielności terenowej, przystosowany do działania w terenie miejskim i przygodnym, wyposażony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z systemem śledzenia celu i stabilizacji uzbrojenia. Podstawowe uzbrojenie robota stanowi karabin maszynowy kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm, oraz nieletalne systemy odstraszania. Otwarta konfiguracja systemu pozwala między innymi na jego integrację z ppk Pirat, co w skokowy sposób zwiększa siłę ognia platformy.

Projekt nr DOB-2P/02/03/2018, finansowany jest przez NCBiR w ramach konkursu nr 2/P/2017 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności- konkurs młodych naukowców”.

Jak informowaliśmy, prototyp Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego Perun został odsłonięty we wrześniu 2019 roku, podczas poprzedniej edycji MSPO, wystawy obronnej w Polsce. Pojazd został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Wojska Polskiego, które potrzebuje UGV wyposażonego w stanowisko uzbrojenia i mogącego prowadzić misje rozpoznawcze i bojowe.

Perun został zaprojektowany do wsparcia ogniowego jednostek piechoty. Opiera się na modułowej konstrukcji, umożliwiającej szybką rekonfigurację w celu prowadzenia misji logistycznych, rozpoznawczych i bojowych. Może być zdalnie sterowana przez jednego żołnierza o maksymalnym zasięgu 5 km ze stacjonarną jednostką sterującą lub 3 km z mobilną jednostką sterującą. UGV jest również wyposażony w szeroką gamę czujników, w tym lokalizator ostrzału, stację pogodową, wykrywanie skażenia i detektor promieniowania.

W lipcu 2020 roku PGZ podała, że testy poligonowe polskiego systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat zakończyły się pełnym sukcesem, potwierdzając funkcjonalność działania silników i dokładność naprowadzania pocisku. Projekt jest finalizowany, a produkcja seryjna miała ruszyć w 2021 roku.

Według PGZ, system Pirat wpisuje się w oczekiwania wielokrotnie wyrażane przez Siły Zbrojne RP m.in. w kontekście programu Pustelnik, w którym „niezmiennie pozostaje głównym proponowanym przez nas [PGZ – red.] rozwiązaniem”. Obecnie projekt jest finalizowany i trwają już przygotowania do uruchomienia zdolności produkcyjnych w przyszłym roku, co zapowiadano już wcześniej.

Gabriel Nowina-Konopka, wiceprezes Zarządu MESKO S.A. liczy na to, że „ze względu na osiągane parametry i rozwój krajowego potencjału produkcyjnego, PIRAT będzie rozwiązaniem pierwszego wyboru dla Sił Zbrojnych RP”.

Pirat jest elementem rodziny efektorów naprowadzanych na światło odbite od celu, w skład której wchodzi amunicja precyzyjnego rażenia (APR) w dwóch kalibrach: 155 mm dla armatohaubic samobieżnych Krab i Kryl oraz 120 mm moździerzowa dla samobieżnych moździerzy Rak. Laserowy podświetlacz celu LPC-1, konieczny dla sprawnego funkcjonowania tego systemu, to również efekt współpracy badawczo-rozwojowej Mesko i CRW Telesystem Mesko. Podświetlacz jest kodowany i całkowicie kompatybilny z systemem NATO. Daje to możliwość współpracy z innymi systemami kierowania ogniem, stosowanymi przez formacje sojusznicze.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej w mediach zwracano uwagę, że decyzja o pozyskaniu amerykańskich ppk Javelin to zakup bez przetargu i bez konkretów dla polskiego przemysłu. Podkreślano też, że może to być zagrożenie dla opracowywanego, polskiego systemu ppk Pirat oraz, że w Polsce produkuje się podobne pociski przeciwpancerne na licencji izraelskiej. W połowie lipca br. polskie przedsiębiorstwo Mesko i izraelski koncern Rafael deklarują, że będą wspólnie produkować przeciwpancerny pocisk kierowany Spike SR dla programu Pustelnik.

