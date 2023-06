PGZ dostarczy amunicję artyleryjską mm na potrzeby Wojska Polskiego

1 czerwca Konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego.

W czwartek Konsorcjum PGZ-AMUNICJA i Agencja Uzbrojenia podpisały wieloletnią umowę ramową na dostawy amunicji na potrzeby Wojska Polskiego. Zakłada ona dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ale także przewiduje zawieranie umów wykonawczych z Konsorcjum PGZ–AMUNICJA m.in. dla różnego typu amunicji kal. 120 mm. Perspektywa czasowa trwania umowy to 2029 r.

„Polska Grupa Zbrojeniowa jest największym krajowym podmiotem posiadającym unikatowe zdolności w zakresie produkcji, obsługi i serwisu sprzętu wojskowego. Ale równie mocno rozwijane są nasze zdolności w zakresie produkcji środków bojowych, bez których nawet najlepszy sprzęt traci swoje walory bojowe. Wojna na Ukrainie pokazuje jak ważne jest posiadanie narodowych zdolności w zakresie produkcji i dostaw amunicji na rzecz własnych sił zbrojnych. Dzisiejsza umowa pozwoli nam rozwijać polskie zdolności w tym obszarze z korzyścią dla Wojska Polskiego i bezpieczeństwa kraju. Naszą ambicją jest to, by docelowo stać się jedynym dostawcą amunicji dla polskiego wojska, który odpowie na wszelkie oczekiwania po stronie Zamawiającego, gwarantując tym samym rozwój kolejnych środków bojowych” – podkreśla prezes zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

„Zawarta dziś umowa ramowa na dostawy amunicji dla Wojska Polskiego daje podstawy do dalszych inwestycji w zakładach należących do domeny amunicyjnej. Potwierdza także intencję władz polskich wyrażoną m.in. w programie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, by – uwzględniając newralgiczne znaczenie krajowych zdolności wytwórczych w zakresie środków bojowych – kluczowe z punktu widzenia potrzeb wojska zamówienia kierować właśnie do polskich podmiotów, takich jak Konsorcjum PGZ-AMUNICJA” – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Zbrojeniowa posiada już znaczące zdolności w zakresie produkcji amunicji różnych typów i kalibrów, począwszy od amunicji mało i średniokalibrowej, aż do amunicji w kalibrach 155 mm i 120 mm. Potwierdzają to decyzje UE, która w ramach budowania unijnej koalicji amunicyjnej na rzecz Ukrainy najprawdopodobniej skieruje znaczną część zamówień do Polski.

Publicysta i komentator wojskowy Jarosław Wolski zwraca uwagę na brak zamówień amunicji precyzyjnego rażenia.

„Jutro nastąpi podpisanie umowy ramowej na dostawy wieloletnie amunicji artyleryjskiej 155mm. Z jednej strony – nareszcie! Z drugiej – skrajnie niepokoi fakt że nie dotyczyć to będzie Amunicji Precyzyjnego Rażenia 155mm programu „Szczerbiec”. Amunicja ta jest już gotowa, po całej fazie testów, przekroczyła wymagane przez gestorów parametry (w tym donośność) o 15-20%. Nie jest zamawiana co jest dla mnie wyjątkowo niepokojące! APR155 stanowią jednej z najważniejszych i najbardziej uniwersalnych rodzajów amunicji. Precyzyjne, zdolne do zwalczania celów w ruchu w tym opancerzonych. Do tego APR155 jest gotowy do produkcji w Polsce. Zatem umowa ramowa na amunicję odłamkowo burzącą w tym dalekonośną – super, krok w dobrą stronę ale moim zdaniem najważniejsza jest kierowana amunicja APR155mm (z racji uniwersalności i celności i polonizacji) a potem ING/GPS precyzyjna i na końcu specjalizowana samocelująca ppanc. Te dwie ostatnie to musi być import, dwie pierwsze -krajowa produkcja. Pytanie kiedy APRy zostaną zamówione?” – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Na zarzuty odpowiedział rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek: „Amunicja APR jest gotowa wyłącznie w opinii producenta. Nigdy nie przechodziła badań kwalifikacyjnych ani innych badań wojskowych, a wyłącznie badania zakładowe, w których nie brały udziału, ani instytucje eksperckie (gestorzy, czy OSF) ani Inspektorat Uzbrojenia”.

Kolejna kwestia. Agencja Uzbrojenia występuje tu wyłącznie w roli „farmaceuty” i ewentualne kroki podejmie dopiero w momencie, kiedy „lekarz wystawi receptę”, czyli zostanie taka potrzeba zgłoszona przez docelowego użytkownika. — Krzysztof Płatek (@krzysztof_atek) June 1, 2023

