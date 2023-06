Kolejny podejrzany w sprawie zamachu na blogera Maksima Fomina

Publicysta Roman Popkow jest kolejnym ściganym w Rosji listem gończym, podejrzanym o współudział w głośnym zamachu na rosyjskiego blogera militarnego.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych umieściło na liście poszukiwanych publicystę Romana Popkowa, ponieważ wiąże do z zabójstwem militarnego blogera Maksima Fomina występującego pod pseudonimem „Władlena Tatarskiego”, podał portal Svoboda.org. Fomin zginął w głośnym zamachu bombowym w kwietniu.

Nie poinformowano o wszczęciu przeciwko niemu sprawy karnej, ale w zeszłym tygodniu Popkow został wpisany do rejestru ekstremistów i terrorystów Rosfinmonitoringu, portal podał za Mediazoną. Nie wiadomo o co dokładnie podejrzany jest Popkow, ale rosyjskie środki masowego przekazu od dłuższego czasu wskazują go jako osobę, która zwerbowała Darię Triepową, bezpośrednią wykonawczynię zamachu na Fomina.

Popkow w pierwszej w pierwszej dekadzie XXI wieku był liderem moskiewskiej struktury Partii Narodowo-Bolszewickiej (NBP). Radykalna organizacja pod wodzą pisarza Eduarda Limonowa mobilizowała wówczas młodzież do radykalnych ulicznych wystąpień przeciwko obozowi putinowskiemu. Z tego powodu była represjonowana przez władze, wielu jej działaczy otrzymało wyroki więzienia, w tym sam Popkow, który otrzymał wyrok dwóch lat i trzech miesięcy więzienia. W końcu NBP została zdelegalizowana w 2007 r. Popkow została zresztą z niej wykluczony przez samego Limonowa.

Kontestując oligarchiczne elity rosyjskie ruch ten była zarazem imperialistyczny i miał działaczy także wśród Rosjan na Ukrainie, Białorusi czy w państwach bałtyckich. W 2014 r. narodowi bolszewicy poparli aneksję Krymu i wsparcie donbaskich separatystów przez oficjalną Moskwę, niektórzy jej działacze ruszyli walczyć na front w Donbasie.

Drogi Popkowa ze środowiskiem narodowo-bolszewickim rozeszły się. Udał się on na emigracje na Ukrainę, a po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na to państwo zaczął uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Ilię Ponomariowa. To jedyny rosyjski deputowany Dumy Państwowej, który w 2014 roku zagłosował przeciwko aneksji Krymu przez Rosję. Obecnie także mieszka na Ukrainie i posiada ukraińskie obywatelstwo. W sierpniu br. to on przekazał, że tak zwana Narodowa Armia Republikańska wzięła na siebie odpowiedzialność za zabójstwo córki Aleksandra Duginowa. Ponomariow głosi konieczność siłowego obalenia obecnych władz Rosji.

2 kwietnia 2023 roku w kawiarni w centrum Petersburga doszło do eksplozji. W rezultacie zginął Maksim Fomin znany szerzej jako Władlen Tatarski. Nagrywał on i upowszechniał materiały na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę popierając ją. Zginął w wybuchu figurki, w której ukryto ładunek wybuchowy, a którą przekazała mu Daria Triepowa, zatrzymana przez organy ścigania jeszcze tego samego dnia. Rosyjskie media państwowe podkreślają fakt, że Triepowa była zwolenniczką więzionego opozycjonisty Aleksiej Nawalnego. Obecnie przebywa ona w areszcie.



W zamachu rannych zostało ponad 30 osób. Doszło do niego w barze należącym do Jewgienija Prigożyna, założyciela Prywatnej Kompanii Wojskowej „Wagner”.

Rosyjskie organa ścigania uważają, że zamach był organizowany przez członka ukraińskiej grupy dywersyjno-terrorystycznej, obywatel Ukrainy Jurija Denisowa.

