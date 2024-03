Polska zbrojeniówka otrzyma od KE tylko pół proc. z przewidzianych 500 mln euro. Rzecznik MON kłóci się z Błaszczakiem

Z przekazanych przez KE 500 mln euro na produkcję amunicji artyleryjskiej do Polski trafi zaledwie ok. 2,1 mln euro. Do sprawy odniósł się w sobotę rzecznik MON Janusz Sejmej, argumentując, że to wina poprzedników.

KE zdecydowała o przekazaniu, w ramach programu ASAP, europejskim koncernom zbrojeniowym 500 mln euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej. Polski przemysł otrzyma jedynie pół procent z tej kwoty. Tymczasem poseł PiS Bogdan Rzońca przekazał, że niemieckie firmy miałyby otrzymać 160 mln euro. W części mediów ukazały się nieco inne dane, sugerujące, że niemieckie firmy dostaną ok. 85 mln. Sprawa wywołała oburzenie w sieci.

“Donald ‘Król Europy’ Tusk załatwił dla Polski całe 0,42 proc. z unijnego programu produkcji amunicji. Inicjatywa Komisji Europejskiej jest słuszna i potrzebna. Tylko dlaczego z przekazanych 500 mln euro dla europejskich firm zbrojeniowych na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej, Polska otrzymuje zaledwie ok. 2,1 mln euro?” – napisał na platformie X były szef MON, poseł PiS Mariusz Błaszczak.

Na jego wpis zareagował rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej.

“Panie Pośle Błaszczak: grantów na produkcję amunicji mamy dokładnie tyle, ile Pan pozostawił po sobie w polskim przemyśle zbrojeniowym. To, że zdobywa go tylko jedna nasza firma powinno być dla Pana wstydem, bo oferty można było składać przez 2 miesiące od października 2023 r. a do tego programu zgłosił Pan akces osobiście w marcu 2023” – napisał.

“A więc program był ogłoszony za kadencji rządu PiS! Zamiast go wesprzeć Pan wolał urządzać w tym czasie polityczne pikniki. Warto było dbać o nasze firmy, a nie koncentrować się na ciągłej wymianie prezesów. Dziś mamy tego efekty. Z trzech firm, jakie aplikowały do programu ASAP zakwalifikowano zaledwie jedną. To obraz jaki Pan po sobie pozostawia” – dodał.

Panie Pośle Błaszczak: grantów na produkcję amunicji mamy dokładnie tyle, ile Pan pozostawił po sobie w polskim przemyśle zbrojeniowym. To,że zdobywa go tylko jedna nasza firma powinno być dla Pana wstydem, bo oferty można było składać przez 2 miesiące od października 2023 r. a… — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 16, 2024

Do programu ASAP aplikowały następujące polskie spółki: Nitrochem, Dezamet i Mesko, składając wnioski terminowo. Jedynie Dezamet będzie jednak beneficjentem programu, otrzymując 2,1 mln euro.

Wbrew obecnie kolportowanym fikołkom – spółki GK PGZ – Nitrochem, Mesko i Dezamet złozyły wnioski w terminie. Nitrochem i Mesko nie otrzymały ani grosza. pic.twitter.com/r6TQemTKwJ — Szymon Janus (@sjanus_pl) March 16, 2024

Przeznaczone środki mają umożliwić europejskiemu przemysłowi obronnemu zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 mln pocisków rocznie do końca 2025 roku.

Kresy.pl