W Gdańsku powstał „Skwer Bohaterskiego Mariupola”

Jak podaje Reuters, prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w czwartek dekret nacjonalizujący spółkę Sakhalin Energy Investment, konsorcjum zarządzające projektem Sachalin-2, który dostarcza 4% światowej produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Ma być to odpowiedź na zachodnie sankcje nałożone na Moskwę.

Do tej pory 50% akcji plus jedna w projekcie należało do Gazpromu, prawie 27,5% do brytyjskiego Shella a 12,5% i 10% do japońskich Mitsui i Mitsubishi.