Morawiecki: Domagam się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej ws. rosyjskich zbrodni

Blinken podkreślił w wywiadzie dla CNN, że USA i kraje NATO pomagają Ukrainie w zdobyciu potrzebnej broni. Zapewnił, że na jeden rosyjski czołg na Ukrainie "przypada lub wkrótce będzie przypadać" ponad 10 systemów przeciwpancernych.

Sekretarz stanu USA odmówił potwierdzenia doniesień, że Stany Zjednoczone organizują transfery poradzieckich czołgów na Ukrainę. "Jeśli chodzi o przyszłość, my, sojusznicy i partnerzy, będziemy chcieli zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to się nie powtórzyło i aby Ukraina miała środki do samoobrony, do powstrzymania dalszej rosyjskiej agresji" - zadeklarował.