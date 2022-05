Hajdaj: Rosjanie rzucili wszystkie siły do szturmu na Siewierodonieck

Do niezwykłej wpadki byłego prezydenta USA George'a W. Busha doszło w środę podczas jego wystąpienia na jednej z uczelni w Dallas. Podczas 10-minutowego przemówienia Bush skrytykował prezydenta Rosji Władimira Putina za "fałszowanie wyborów", brutalne tłumienie protestów społecznych i wsadzanie do więzień przeciwników politycznych. Były prezydent chciał przekonać słuchaczy, że taka polityka doprowadziła do inwazji na Ukrainę, ale pomylił ten kraj z Irakiem, przez co doszło do niezwykłej gafy.

„Rezultatem jest brak mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej w Rosji i decyzja jednego człowieka o rozpoczęciu całkowicie nieuzasadnionej i brutalnej inwazji na Irak” – powiedział Bush, po czym poprawił się: „To znaczy na Ukrainę”. Jego pomyłka wywołała śmiech na widowni, a także samego byłego prezydenta.