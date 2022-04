Huta Stalowa Wola dostarczy kolejne cztery Borsuki do badań

Konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. na podstawie aneksu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wyprodukuje i dostarczy do dalszych testów i badań cztery egzemplarze Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty, które realizowane są w ramach programu Borsuk.

Jak podała w czwartek służba prasowa Huty Stalowa Wola S.A., konsorcjum podpisało aneks z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wyprodukuje i dostarczy do dalszych testów i badań cztery egzemplarze Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty, które realizowane są w ramach programu Borsuk.

Aneks rozszerzy zakres prowadzonego przez konsorcjum projektu o dostawę czterech dodatkowych egzemplarzy Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk. Działanie to ma na celu przyśpieszenie – we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP – procesu badawczo-rozwojowo i wdrożeniowego następcy BWP-1.

„Rozpoczynamy nowy, zarówno dla nas jak i dla wojska, proces wdrażania „Borsuków” do armii. Cztery pojazdy więcej, to czterokrotnie więcej szans na testowanie podsystemów i systemów, które doprowadzimy do perfekcji, jakiej zarówno my jak, i żołnierze oczekują od naszych wyrobów. „Borsuk” to konstrukcja skrojona pod potrzeby Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, a stojące przed tą czwórką badania eksploatacyjno-wojskowe potwierdzą jej dojrzałość” – powiedział Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Program Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty ruszył 24 października 2014 roku. Na realizację projektu konsorcjum, którym kieruje Huta Stalowa Wola S.A., pierwotnie otrzymało kwotę 62 mln zł z dofinansowania NCBR, przy 13 mln zł wkładu własnego.

„Przez te wszystkie lata intensywnie pracowaliśmy nad projektem, dlatego rozszerzenie umowy o cztery egzemplarze NBPWP jest dla nas sporym sukcesem i jednocześnie wyzwaniem biznesowym. Dzięki temu HSW S.A. jako producent, będzie miała możliwość szybszego uruchomienia procesów technologicznych i zakupowych, co znacząco przyspieszy rozpoczęcie produkcji seryjnej i dostawy. Z kolei większa liczba egzemplarzy wozów bojowych umożliwi szybsze przeprowadzenie procesu badań eksploatacyjno-wojskowych, które dzięki temu realizowane będą w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Oczekujemy, że skróci się też okres tzw. „chorób wieku dziecięcego” nowego produktu. Z naszego punktu widzenia, trudno o lepszy model wdrożeniowy dla tak rewolucyjnego wyrobu, jakim jest nasz Borsuk” – podkreślił Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu HSW S.A.

Wcześniej Sebastian Chwałek w wywiadzie dla Defence24 wyraził opinię, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Siły Zbrojne RP otrzymają pierwsze cztery sztuki Borsuków. „Wejdziemy wtedy w kolejny etap – testów w codziennej eksploatacji sprzętu, co pozwoli nam, aby produkcja kolejnych uwzględniała już uwagi użytkowników końcowych” – podkreślił.

Zapytany o potrzeby Sił Zbrojnych RP, podkreślił, że wozów powinno być znacznie więcej niż tych obecnie używanych. „Mówimy o co najmniej setkach, jeśli nie ponad tysiącu sztuk NBPWP Borsuk. Jest to też dla nas wyzwanie, bo jeżeli w tym roku użytkownicy końcowi pozyskają pierwsze testowe egzemplarze, to w przyszłym nastąpi formalne zakończenie prac połączone z feedbackiem na temat użytkowania NBPWP. Wówczas powinna być podjęta decyzja o wdrożeniu go do produkcji seryjnej, przy jednoczesnej potrzebie przełożenia pomysłów i próśb od wojska” – zaznaczył.

„Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej. Przygotowaliśmy się do tego koncepcyjnie, w tej chwili organizujemy system finansowania i akceptacji decyzji w zakresie rozwoju niektórych naszych ośrodków produkcyjnych” – zadeklarował.

Jak podawaliśmy, w marcu br. Prezes PGZ Sebastian Chwałek informował, że kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty Borsuk. „Od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej” – zadeklarował.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła na początku lutego, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – napisano w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

NBPWP Borsuk został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest HSW S.A. Spółka przeprowadziła próby poligonowe Borsuka z systemem wieżowym ZSSW-30. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przewidzianych na badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Program o kryptonimie „Borsuk” startował w połowie minionej dekady, pod egidą HSW. Wówczas w wojskach zmechanizowanych RP nadal wykorzystywano 1,3 tys. starych BWP konstrukcji rosyjskiej.

Konstrukcja „Borsuka” zapewnia możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm. Pojazd może być wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej i innych celów przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, ochrony żołnierzy i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc., wybuchami min improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych we współdziałaniu z aktywnym systemem ochrony, wspierania ogniem broni pokładowej pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej. współdziałania z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocne.

Kresy.pl