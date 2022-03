PGZ: od 2023 roku jesteśmy gotowi do seryjnej produkcji „Borsuka”

Kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty „Borsuk” – poinformował w niedzielę na antenie Polskiego Radia prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. „Od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej”.

„Prawdopodobnie już w tym roku będziemy mogli pierwsze cztery sztuki przestawić siłom zbrojnym do testów. Od przyszłego roku jesteśmy już gotowi do kontraktowania i produkcji seryjnej tego nowoczesnego na skalę europejską i światową wozu” – poinformował prezes PGZ. „Od 2023 roku jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej”.

„W swojej klasie jest bardzo dobrze przygotowany do obecnego pola walki. Jego oczywistą zaletą jest pływalność, którą wymagały siły zbrojne. Na pewno zaletą jest bardzo dobry i precyzyjny system zarządzania walką, który już w ramach testów bardzo dobrze został oceniony” – prezentował.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła na początku lutego, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – napisano w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

NBPWP Borsuk został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest HSW S.A. HSW S.A. przeprowadziła próby poligonowe Borsuka z systemem wieżowym ZSSW-30. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przewidzianych na badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Program o kryptonimie „Borsuk” startował w połowie minionej dekady, pod egidą HSW. Wówczas w wojskach zmechanizowanych RP nadal wykorzystywano 1,3 tys. starych BWP konstrukcji rosyjskiej.

Konstrukcja „Borsuka” zapewnia możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm. Pojazd może być wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej i innych celów przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, ochrony żołnierzy i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc., wybuchami min improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych we współdziałaniu z aktywnym systemem ochrony, wspierania ogniem broni pokładowej pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej. współdziałania z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej.

