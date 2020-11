Masowe protesty Słowaków przeciwko obostrzeniom

Tysiące Słowaków protestowało we wtorek przeciwko rządowi i restrykcjom nałożonym w związku z pandemią, gromadząc się w Bratysławie i innych miastach – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, we wtorek na Słowacji odbyły się masowe protesty spowodowane obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd w celu walki z pandemią koronawirusa.

Zuzana, 29-letnia protestująca, która odmówiła podania pełnego nazwiska, powiedziała, że ​​ograniczenia nie mają sensu dla jej życia. „Po prostu siedzimy w domu” – powiedziała agencji.

BRATISLAVA, SLOVAKIA: Anti-Covid restrictions & anti-government protests despite a ban on public gatherings, on the anniversary of the Velvet Revolution of 1989 & the student demonstration against Nazi occupation of 1939: https://t.co/UzfBlhDoKc pic.twitter.com/oWqhlSTfex

Zobacz też: Ukraiński immunolog: do maja 2021 r. 40 proc. Ukraińców przejdzie zakażenie koronawirusem

Protestujący, zebrali się we wtorek w różnych częściach Bratysławy, w tym przed biurami rządowymi, gdzie policja zainstalowała ogrodzenia ochronne.

Wiece odbyły się w dniu, w którym Słowacja upamiętniała rocznicę aksamitnej rewolucji z 1989 roku, która pokojowo obaliła ówczesny reżim komunistyczny w Czechosłowacji. Protestujący nieśli szyldy krytykujące premiera Igora Matovicia, a także mówiące „Zwróć naszą wolność”.

Lokalne media informowały, że doszło do kilku incydentów, w których grupki osób rzucały przedmiotami w rządowe zabudowania, jednak policja nie zgłosiła żadnych poważnych incydentów.

Slovakia🇸🇰

The largest protest since The Velvet Revolution in 1989!

Thousands took to the streets of several Slovak cities to protest against the government and the pandemic restrictions.https://t.co/Rx33Jqvk1z pic.twitter.com/JYSayccvDX

— Zol Neveri (@ZNeveri) November 17, 2020