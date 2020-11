MESKO S.A. dostarczy amunicję do armat przeciwlotniczych ZU-23

„MESKO S.A. podpisało z Inspektoratem Uzbrojenia kontrakt na dostawy 23 mm amunicji z pociskiem BZT (pociskiem przeciwpancerno-zapalająco-smugowym) do armat przeciwlotniczych ZU-23, wchodzących m.in. w skład jednostek ogniowych systemu PSR-A PILICA” – poinformowała we wtorek Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należy Mesko SA.

Realizacja umowy ma nastąpić w latach 2020-2022. Jej łączna wartość przekracza 10,5 mln zł. Amunicja będzie wykorzystana do szkolenia załóg znajdujących się na wyposażenia Sił Zbrojnych RP działek 23 mm oraz nowych jednostek ogniowych systemu PSR-A PILICA.

„Siły Zbrojne RP od wielu lat z powodzeniem eksploatują systemy oparte na armatach kalibru 23 mm, jednak amunicja typu BZT nie była od dłuższego czasu zamawiana. Reaktywacja produkcji tego rodzaju amunicji ma dla nas duże znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące w ostatnich miesiącach zainteresowanie innych klientów pozyskiwaniem skutecznych w obsłudze środków do przeciwdziałania nisko latającym celom, takim jak bezzałogowe statki powietrzne” – oświadczył Gabriel Nowina Konopka, wiceprezes zarządu MESKO S.A.

23 mm naboje z pociskiem przeciwpancerno-zapalająco-smugowym BZT przeznaczone są do strzelania z armat przeciwlotniczych rodziny ZU-23-2, ZSU 23-4 oraz ich odmian, a także zestawów artyleryjsko-rakietowych rodziny ZUR-23-2, ZSU-23-4MP, do których MESKO dostarcza również rakiety GROM/PIORUN. Wymienione systemy służą do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, takich jak śmigłowce i samoloty oraz lekko opancerzonych celów naziemnych i nawodnych.

Umowa na dostawy 23 mm amunicji z pociskiem BZT jest kolejnym zamówieniem pozyskanym przez MESKO S.A. W ostatnim czasie zakład ze Skarżyska-Kamiennej wynegocjował m.in. umowy na dostawy amunicji do Goździków i Dan, które pozwolą na zachowanie ciągłości przeszkolenia żołnierzy oraz eksploatacji sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu SZ RP.

We wrześniu bieżącego roku, podczas targów MSPO 2020 w Kielcach, spółka Mesko S.A. zaprezentowała na stoisku Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia makietę lekkiego, jednorazowego granatnika przeciwpancernego.

W lipcu polskie przedsiębiorstwo Mesko i izraelski koncern Rafael zadeklarowały, że będą wspólnie produkować przeciwpancerny pocisk kierowany Spike SR dla programu Pustelnik.

