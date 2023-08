Ruszyła budowa ORP Wicher – pierwszej fregaty dla Polski

W środę w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość cięcia blach na pierwszą fregatę Marynarki Wojennej RP w ramach realizacji programu Miecznik. Będzie nosić nazwę ORP Wicher.

W uroczystości uczestniczyli m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera oraz przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego z Wielkiej Brytanii. Program „Miecznik” zakłada pozyskanie do 2032 roku trzech fregat.

Wiadomo, że okręt, którego budowa właśnie rusza, zgodnie z harmonogramem, będzie nosić nazwę ORP Wicher. Jak podano teraz, ma zostać zwodowany do 2026 roku, by najpóźniej w 2028 roku wejść do służby.

„Trzy fregaty w programie Miecznik będą stanowiły nową jakość w polskiej Marynarce Wojennej. Będą silnie uzbrojone zarówno jeśli chodzi o broń ofensywną, jak i broń przeciwlotniczą” – powiedział szef MON.

Błaszczak dodał, że wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem BBN wielokrotnie rozmawiali na temat Marynarki Wojennej i „w konsekwencji tych ustaleń” mamy kolejny etap jej wzmocnienia. Podkreślił też, że wstąpienie Szwecji do NATO nie oznacza, że Polska nie potrzebuje już koniecznie okrętów wojennych. Zaznaczył, że Marynarka Wojenna odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa całego NATO.

Minister obrony zwrócił też uwagę, że fregata budowana jest w polskiej stoczni, co ma zagwarantować jej rozwój i stałe zatrudnienie dla pracowników.

Z kolei minister Sasin mówił, że dzięki programowi modernizacji armii udało się obudować polski przemysł zbrojeniowy, w tym zakłady, które wydawały się być skazane na upadłość. Dodał, że dotyczyło to też Stoczni Wojennej, która jego zdaniem otrzymała „nowe życie”, gdy w 2017 roku została przejęta przez Polską Grupę Zbrojeniową i dokapitalizowana kwotą 300 mln zł, „aby móc udźwignąć projekt budowy tak dużych okrętów wojennych”. Zaznaczył, że państwo inwestuje także w inne zakłady zbrojeniowe, co ma umożliwić zwiększenie produkcji sprzętu polskiej konstrukcji.

Według aktualnych planów pierwsza fregata ma zostać zwodowana w III kwartale 2026 roku, a dwa lata później przekazana Marynarce Wojennej. Ostatnia, trzecia fregata, w zostać przekazana Marynarce Wojennej w II kwartale 2031. Nie wiadomo jednak oficjalnie, jaka jest wartość umowy.

Pierwotnie zakładano, że pierwszy okręt w ramach programu „Miecznik” zostanie zbudowany do 2028 r., drugi do 2033 r., trzeci nie później niż do 2034 roku. Wartość podpisanej w 2021 roku umowy szacowana była na około 8 mld zł. Według nowego aneksu, zmieniającego plany rozwoju i budowy fregat, terminy dostaw okrętów będą następujące: pierwszy okręt w końcu 2028 roku, drugi w 2030 r., trzeci okręt – 2031 roku. Nowej wartości umowy jednak nie podano.

Należy zaznaczyć, że część komentatorów i analityków, m.in. Tomasz Dmitruk (DziennikZbrojny.pl, Nowa Technika Wojskowa) podaje, że badania kwalifikacyjne pierwszej fregaty zakończą się dopiero w 2030 roku. Zwrócił uwagę, że tym samym dwa kolejne okręty mogą zostać dostarczone bez zintegrowanego systemu walki. Co więcej, niewykluczone, że zostanie on zamówiony dopiero w 2030 roku, gdy zgodnie z planem dostarczony ma być drugi okręt, a trzeci ma być na finalnym etapie budowy.

Okręty zostaną wykonane w oparciu o platformę okrętu AH140. Oznacza to, że będą miały prawdopodobnie 138 m długości i 20 m szerokości.

Program MIECZNIK zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy mają zapewnić zdolności operacyjne do realizacji zadań na morzu, co zabezpieczy szlaki żeglugowe, zapewni bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

W lipcu 2021 roku szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup trzech fregat wielozadaniowych w ramach programu MIECZNIK. Deklarował, że „fregaty będą znaczna siłą na Bałtyku”. „To będą jednostki, których siłę rażenia, każdej z nich z osobna, będzie można przyrównać do dywizjonu ogniowego morskiej jednostki rakietowej, natomiast siłę zapewnienia bezpieczeństwa, osłony, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej można porównać do baterii Patriot” – zapowiadał minister.

W marcu 2022 roku konsorcjum PGZ-MIECZNIK zawarło umowy o współpracy strategicznej z partnerami przemysłowymi z Wielkiej Brytanii ws. realizacji programu budowy trzech fregat wielozadaniowych „Miecznik” dla Marynarki Wojennej RP. Polska zdecydowała się na ofertę brytyjską – fregaty typu Arrowhead 140 (AH140).

