Etiopia wystąpiła z prośbą o przystąpienie do grupy BRICS, która skupia Rosję, Brazylię, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. W ubiegłym roku Argentyna również wyraziła chęć dołączenia do tego grona. Wszystkie kraje należące do BRICS utrzymują ekonomiczne relacje z Rosją i pozostają neutralne wobec konfliktu na Ukrainie.

Etiopia, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Afryki, złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w bloku BRICS, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Etiopii, Meles Alem Tikea zaznaczył, że Etiopia była zarówno uczestnikiem, jak i założycielem wielu międzynarodowych organizacji, i będzie kontynuować współpracę z instytucjami międzynarodowymi w celu ochrony interesów kraju.

Warto jednak zauważyć, że według raportu Instytutu Ekonomii i Pokoju (IEP), w 2022 roku najbardziej brutalny konflikt na świecie miał miejsce właśnie w Etiopii, gdzie w ciągu roku zginęło ponad 100 tysięcy osób. Porównując to do sytuacji na Ukrainie, gdzie zginęło 82 tysiące osób w tym samym okresie, można zauważyć wysoki poziom brutalności konfliktu, który trwał w Etiopii przez dwa lata pomiędzy siłami rządowymi a władzami regionu Tigraj.

Mimo że Etiopia ma drugą co do wielkości populację w Afryce, jej gospodarka zajmuje dopiero 59. miejsce na świecie według Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To stanowi mniej niż połowę potencjału gospodarki najbiedniejszego członka BRICS, czyli Republiki Południowej Afryki, zaznacza agencja Reutera.

W ubiegłym roku Argentyna, będąca 23. największą gospodarką świata, ogłosiła, że otrzymała formalne wsparcie Chin w celu dołączenia do BRICS.

Do tego formatu współpracy chcą dołączyć także Iran, Arabia Saudyjska i Algieria.

BRICS to grupa krajów, która reprezentuje ponad 40% światowej populacji i około 26% światowego PKB. Głównym celem organizacji jest promowanie współpracy gospodarczej i politycznej między jej członkami.

