Chiny i Brazylia ogłosiły współpracę w branży czipów. Chcą handlować we własnych walutach

Chiny i Brazylia zwiększą współpracę w rolnictwie, badaniach naukowych, branży układów scalonych i finansach, a także wzmocnią handel we własnych walutach – ogłoszono we wspólnym oświadczeniu wydanym w piątek.

Ma to związek z wizytą prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Pekinie. Oba kraje zgodziły się na pogłębienie współpracy w różnych dziedzinach w ramach BRICS. „Nikt nie zabroni Brazylii poprawy stosunków z Chinami” – oświadczył prezydent Brazylii w Pekinie, cytowany przez agencję Reuters. Słowa padły dzień po wizycie w centrum badawczym giganta telekomunikacyjnego Huawei Technologies Co Ltd. Jak podkreślił, była to demonstracja, że „nie mamy uprzedzeń w naszych stosunkach z Chińczykami”.

Chiny i Brazylia zgodziły się w piątek na powołanie grupy roboczej w celu kontynuowania współpracy w zakresie półprzewodników.

W czasie wizyty brazylijskiego prezydenta podpisano 15 umów i memorandów, w tym dotyczące budowy szóstego satelity do monitorowania Amazonii, rozwoju technologii telekomunikacyjnej 5G, internetu i cyberbezpieczeństwa.

W piątkowym oświadczeniu podkreślono, że Chiny i Brazylia zgodziły się „zbadać mechanizmy promowania współpracy dwustronnej w badaniach naukowych i technologicznych oraz innowacjach przemysłowych”.

Jak zaznacza Reuters, technologie informacyjne są kwestią sporną w relacjach Chin z USA i państwami europejskimi, ale Brazylia jest zainteresowana przyciągnięciem chińskich inwestycji w tej branży.

Doradca Luli ds. polityki zagranicznej Celso Amorim oświadczył, że rząd nie zawetuje budowy chińskiej fabryki półprzewodników w Brazylii.

Zgodnie z oświadczeniem oba kraje wspierają aktywne dyskusje między państwami członkowskimi BRICS na temat rozszerzenia grupy.

reuters.com / Kresy.pl