Prezydent Brazylii w Szanghaju – chce wzmocnić relacje z Chinami

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva przebywa w czwartek w najważniejszym ośrodku finansowym Chińskiej Republiki Ludowej – Szanghaju.



Lula przybył do Chin w środę wieczorem i ma się spotkać ze swoim chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem w Pekinie w piątek przed zakończeniem wizyty w sobotę. Rząd brazylijski twierdzi, że strony mają podpisać co najmniej 20 umów dwustronnych i podkreślają poprawę stosunków po kadencji poprzednika Luli da Silvy na stanowisku głowy państwa – Jaira Bolsonaro. Ten ostatni był bardziej sceptyczny wobec współpracy z Chinami i próbował prowadzić politykę proamerykańską, podkreśla Associated Press.

W Szanghaju Lula weźmie również udział w oficjalnym zaprzysiężeniu bliskiego doradcy i byłego prezydenta Brazylii Dilmy Rousseff na szefa Nowego Banku Rozwoju. O jej nominacji pisaliśmy w zeszłym miesiącu na naszym portalu. Instytucja ta jest budowana jako finansowa alternatywa dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego zdominowanych przez USA. Koncentruje się na tak zwanej grupie krajów rozwijających się i państwach BRICS, na którą to grupę składają się Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki.



Według chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, założony ponad siedem lat temu bank zatwierdził 99 projektów pożyczkowych o łącznej wartości ponad 34 miliardów dolarów, głównie na projekty infrastrukturalne. Znaczna część tych środków trafiła właśnie do Brazylii na projekty takie jak system metra w biznesowej stolicy tego kraju – Sao Paulo, twierdzi amerykańska agencja informacyjna.

Według rządu brazylijskiego, podczas spotkania przywódców dwóch państw omawiane będą głównie kwestie ekonomiczne: handel, inwestycje, reindustrializacja, transformacja energetyczna, zmiany klimatyczne. Chiny są największym rynkiem eksportowym Brazylii. Każdego roku kupują soję, wołowinę, rudę żelaza, drób, pulpę, trzcinę cukrową, bawełnę i ropę naftową za dziesiątki miliardów dolarów.

Według chińskich mediów państwowych Brazylia jest największym odbiorcą chińskich inwestycji w Ameryce Łacińskiej, chociaż Lula wypowiadał się przeciwko bezpośredniej chińskiej własności brazylijskich firm. Jedna z umów, którą Lula podpisze w Chinach, będzie dotyczyła budowy szóstego satelity zbudowanego w ramach dwustronnego programu kosmicznego Brasilii i Pekinu, który będzie monitorował warunki ekologiczne takie jak las deszczowy Amazonii.

Chiny niedawno zniosły zakaz brazylijskiej wołowiny nałożony w lutym po odkryciu nietypowego przypadku choroby wściekłych krów.

Lula, który w czwartek odwiedzi centrum badawcze Huawei w Szanghaju, odbył w styczniu podróże do Argentyny i Urugwaju oraz do Stanów Zjednoczonych w lutym, sygnalizując znaczenie, jakie przywiązuje do spraw międzynarodowych, ocenia AP. Podobnie aktywny międzynarodowo był w czasie swojej pierwszej prezydentury w latach 2003-2010.

apnews.com/kresy.pl