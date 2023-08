Łukaszenko: rozszerzenie BRICS to krok w kierunku końca hegemonii Zachodu

To bardzo mocny krok w stronę wielobiegunowego świata – powiedział białoruski przywódca, Aleksandr Łukaszenko, komentując rozszerzenie BRICS.

Jak pisaliśmy, założyciele formatu BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) zadecydowali w RPA o zaproszeniu do niego sześciu państw. Do BRICS będą mogły przystąpić Argentyna, Iran, Etiopia, Egipt, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wymienione sześć państw stanie się oficjalnymi i pełnoprawnymi członkami BRICS od 1 stycznia 2024 r.

Sprawę bardzo pozytywnie skomentował przywódca Białorusi, Aleksandr Łukaszenko. „Uważam, że zachodnia hegemonia jeszcze się nie kończy. Ale to jest mocny krok w tym kierunku. Nie tylko media – politycy wysokiego szczebla też robią się nerwowi” – powiedział Łukaszenko. Dodał, że są tu rzeczy do przemyślenia i do analizowania.

„To bardzo mocny krok w stronę wielobiegunowego świata” – podkreślił. Zaznaczył zarazem, że rozszerzenie BRICS o inne kraje to dopiero pierwszy krok.

„Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pojawią się jakieś jednostki rozliczeniowe, jakaś waluta. I tego właśnie oni [Zachód – red.] się obawiają, zwłaszcza dominujący Amerykanie” – powiedział przywódca Białorusi. Dodał, że wówczas hegemonia Zachodu się skończy.

Łukaszenko powiedział też, że zawsze wierzył, iż „kroki muszą być bardziej zdecydowane”. Przyznał jednak, że „ze względu na różne opinie i podejścia bardziej radykalne kroki mogą być niemożliwe”.

„Musimy podążać w tym kierunku. I dobrze, że ani Chiny, ani Indie się temu nie sprzeciwiły, choć Amerykanie o nich zabiegają. Poszli w tym kierunku” – zauważył. „To prawie połowa populacji. Nie bez powodu [premier Indii – red.] Narendra Modi powiedział, że Indie będą gospodarką numer jeden pod względem tempa rozwoju. Tak, tak będzie. Już w tym roku wykazuje wysokie wskaźniki, już zbliża się do Chin” – dodał.

Premier Indii Narendra Modi z radością przyjął decyzję o przyjęciu nowych członków do BRICS. Choć początkowo Indie były przeciwnikiem rozszerzania formatu, to w ostatnim okresie zmieniły stanowisko, o czym pisaliśmy na naszym portalu. „Ekspansja nada nam nową dynamikę” – Interfax zacytował słowa Modiego – “Wzmocni wiarę krajów w nowy porządek świata” – powiedział.

Dodajmy, że w maju br. Białoruś oficjalnie wystąpiła o przystąpienie do BRICS.

Belta / Tass / Kresy.pl