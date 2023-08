BRICS rozszerzy się o sześć państw

Podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom trzeciego szczytu Platformy Krymskiej Zełeński zwrócił się do dziennikarzy - „Powiem szczerze: wojsko zwróciło się do mnie z tą sprawą. Aby dać im możliwość większej mobilizacji”. Według niego teraz istotna jest kwestia organów, które dokonują mobilizacji i sposobu, w jaki to robią. Dlatego zdaniem Zełenskiego priorytetem jest kwestia „przywrócenia porządku” w wojskowych urzędach rejestracyjnych i poborowych oraz wojskowych komisjach lekarskich, przytoczyła agencja informacyjna UNIAN.



Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę władze Ukrainy ogłosiły powszechną mobilizację w kraju, a mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zakazały opuszczania kraju. Mobilizacja miała odbywać się w kilku etapach. W pierwszym z nich do wojska mieli zostać powołani byli żołnierze z doświadczeniem bojowym, którzy służyli w wojsku na podstawie kontraktu lub brali udział w działaniach wojennych w Donbasie, następnie – żołnierze, którzy służyli w wojsku do 2014 roku lub służyli wcześniej na podstawie kontraktu.