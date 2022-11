Arabskie państwo chce dołączyć do BRICS

Algiera chce dołączyć do formatu współpracy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki (BRICS).

Informację taką podała w poniedziałek rosyjska agencja informacyjna TASS za algierskim portalem Al-Shorouk. Wypowiedziała się na ten temat przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierii ws. współpracy międzynarodowej Leila Zejrugi.

„Algieria złożyła oficjalny wniosek akcesyjny do BRICS” – powiedział Zejrugi. Jak dodała – „Mieliśmy okazję uczestniczyć w ostatnim szczycie BRICS, na który został zaproszony prezydent Algierii. Złożyliśmy naszą prośbę. Zarówno Rosja, jak i Chiny z zadowoleniem przyjęły”.

Pod koniec lipca prezydent Algierii Abd al-Madżid Tabbun powiedział, że to arabskie państwo z Maghrebu jest zainteresowane przystąpieniem do BRICS. Podkreślił, że kraj ma prawie wszystkie warunki do dołączenia do grupy. Tabbun zauważył również, że przystąpienie do BRICS pozwoliłoby Algierii uniknąć udziału w „konfliktach dwubiegunowych”.

To nie pierwsze znaczące państwo, które zgłasza akces do BRICS. Wolę taką wyraził w czerwcu Iran. Rosjanie twierdzą, że do BRICS chciałaby dołączyć także Argentyna.

tass.ru/kresy.pl