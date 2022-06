Iran chce do BRICS

Iran wyraził wolę przystąpienia do formatu współpracy Chin, Rosji, Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki.

Teheran wystosował oficjalny wniosek o dołączenie do BRICS. Jak powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przystąpienie do tego formatu współpracy „przyniosłoby wartość dodaną dla obu stron”, zacytował we wtorek portal telewizji Al Jazeera.

Według Moskwy nie jest to jedyne państwo, które postanowiło dołączyć do formatu, w którym uczestniczy Rosja. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała wcześniej, że Argentyna również złożyła wniosek o dołączenie do BRICS. Strona argentyńska nie skomentowała tej wypowiedzi. Jednak Al Jazeera podkreśla, że prezydent Argentyny Alberto Fernandez, przebywający obecnie w Europie, w ostatnich dniach wyraził wolę, by jego państwo znalazło się w BRICS.

Deklaracje te nastąpiły po ubiegłotygodniowym szczycie formatu, organizowanego przez Chińską Republikę Ludową, która wyrasta na główny motor współpracy państw podważających układ sił zdominowany przez USA i ich zachodnich sojuszników.

Jak wynika z komunikatu wydane po szczycie, pięć tworzących go państw ogłosiło, że „natura BRICS” jest „otwarta i inkluzywna”. China, Rosja, Indie, Brazylia i Republika Południowej Afryki domagają się reformy ONZ, czołowych instytucji międzynarodowych w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego w kierunku przyznania silniejszego prawa głosu państwom wschodzącym i rozwijającym się.

Państwa BRICS zaapelowały o jak najszybsze rozmowy pokojowe w kwestii Ukrainy oraz przywrócenie wielostronnego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego (JCPOA). Wezwały również do takiego prowadzenia tranzycji energetycznej w kierunku zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, które uwzględniałoby uwarunkowania poszczególnych państw.

Ubiegłotygodniowy szczyt BRISC powołał również Wspólny Komitet Przestrzeni Kosmicznej, w ramach którego pięć państw będzie wspólnie korzystać z należących do nich satelitów i zbieranych przez nie danych.

aljazeera.com/kresy.pl