Prezydent RPA: Saudowie chcą dołączyć do BRICS

Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa mówił we wtorek o państwach chcących zaangażować się w funkcjonowanie grupy BRICS.

We wtorek w wywiadzie dla South African Broadcasting Corporation prezydent Cyril Ramphosa ogłosił, że Arabia Saudyjska jest zainteresowana dołączeniem do grupy współpracy gospodarczej składającej się z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA, przytoczył portal telewizji TeleSUR. Nie jest to według niego jedyne państwo aspirujące do BRICS.

„Następca tronu Mohammed bin Salman wyraził chęć przyłączenia się do BRICS” – powiedział prezydent RPA. „W 2023 r. szczyt BRICS odbędzie się podczas prezydencji południowoafrykańskiej i wniosek ten zostanie przeanalizowany. Kilka krajów jest w kontakcie z BRICS i zapewniliśmy je, że kwestia akcesji zostanie omówiona i zostanie podjęta decyzja” – zadeklarował Ramaphosa.

Wśród państw, które już zgłosiły chęć przystąpienia do tego międzynarodowego forum, jest Argentyna, której prezydent Alberto Fernandez poprosił chińskiego przywódcę Xi Jinpinga o przyjęcie do BRICS.

Sabino Vaca, ambasador Argentyny w Chinach, stwierdził, że BRICS stanowi doskonałą alternatywę współpracy dla krajów rozwijających się, biorąc pod uwagę, że obecny porządek światowy pokazuje, że działa tylko z korzyścią dla niewielu narodów, przytoczyła TeleSUR.

Arabia Saudyjska pozostaje ostatnio w napiętych relacjach z USA, po tym gdy poparła wraz z Rosją, na forum grupy OPEC+ ograniczenia wydobycia ropy naftowej. Spowodowało to nerwowe reakcje prezydenta Joe Bidena, w amerykańskim Senacie i Izbie Reprezentantów.

englishtelesur.net/kresy.pl