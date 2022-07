Argentyna chce dołączyć do BRICS

Rząd Argentyny poinformował w czwartek, że otrzymał formalne poparcie Chin dla wniosku tego kraju o dołączenie do grupy BRICS obejmującej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA, przekazała agencja prasowa Reuters.

Minister spraw zagranicznych Argentyny, Santiago Cafiero, spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi na spotkaniu w Indonezji, gdzie wsparcie to zostało sformalizowane, podało ministerstwo w oświadczeniu. Argentyna jest głównym eksporterem soi, pszenicy i kukurydzy.

„Wang Yi formalnie potwierdził poparcie swojego kraju dla członkostwa Argentyny w grupie BRICS, zgodnie z ustaleniami między przywódcami grupy”, powiedział minister spraw zagranicznych Argentyny.

Dodał, że jeśli Argentyna przyłączy się do grupy, „wzmocni i poszerzy swój głos w obronie interesów krajów rozwijających się”.

Prezydent Argentyny Alberto Fernandez już wcześniej zapowiedział, że jego kraj, chce dołączyć do grupy BRICS. Proces ten wymagał wsparcia jego członków.

Przypomnijmy, że również Iran wyraził wolę przystąpienia do formatu współpracy Chin, Rosji, Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki. Teheran wystosował oficjalny wniosek o dołączenie do BRICS. Jak powiedział rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przystąpienie do tego formatu współpracy „przyniosłoby wartość dodaną dla obu stron”.

Deklaracje te nastąpiły po szczycie formatu, organizowanym przez Chińską Republikę Ludową.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił pod koniec czerwca, że Moskwa jest w trakcie przekierowywania handlu i eksportu ropy do krajów BRICS w wyniku zachodnich sankcji. Grupa BRICS obejmuje Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA. Ich gospodarki stanowią ponad 40% światowej populacji i prawie jedną czwartą światowego produktu krajowego brutto.

Przemawiając przez łącze wideo na otwarciu forum biznesowego BRICS, Putin potępił „stałe wdrażanie nowych politycznie umotywowanych sankcji”, które są sprzeczne ze „zdrowym rozsądkiem i podstawową logiką ekonomiczną”.

„Przedsiębiorcy naszych krajów zmuszeni są rozwijać swój biznes w trudnych warunkach, w których zachodni partnerzy zaniedbują podstawowe zasady gospodarki rynkowej, wolnego handlu, a także nienaruszalności własności prywatnej” – powiedział rosyjski prezydent.

Wezwał do wzmocnienia więzi w grupie. Według Putina, Rosja dyskutowała o zwiększeniu obecności chińskich samochodów na rynku rosyjskim oraz otwarciu indyjskich sieci supermarketów. „Rosną dostawy rosyjskiej ropy do Chin i Indii. Dynamicznie rozwija się współpraca rolnicza, podobnie jak eksport rosyjskich nawozów do krajów BRICS” – powiedział Putin.

Dodał, że Rosja opracowuje także „alternatywne mechanizmy transferu międzynarodowego” z partnerami BRICS i „międzynarodową walutę rezerwową”, aby zmniejszyć zależność od dolara i euro.

Trzech członków grupy — Chiny, Indie i Republika Południowej Afryki — wstrzymało się od głosowania nad rezolucją ONZ potępiającą rosyjską inwazję na Ukrainę.

