Kułeba: Z niecierpliwością czekamy na papieża

Jak podawaliśmy we wtorek, rząd Borisa Johnsona opuścili minister finansów Rishi Sunak i minister zdrowia Sajid Javid. Złożyli oni dymisje, by pokazać utratę zaufania do premiera w związku z kolejnymi skandalami, w które się wplątuje. Czarę goryczy przelał skandal wywołany przez posła Christophera Pinchera, pełniącego do niedawna funkcję zastępcy tzw. whipa, czyli osoby odpowiedzialnej za dyscyplinę w Partii Konserwatywnej, który w ubiegłym tygodniu będąc mocno pijanym, molestował w jednym z londyńskich klubów dwóch mężczyzn. Okazało się przy okazji, że Pincher ma koncie więcej takich wyskoków i pogłoski o nich krążyły od lat. Wywołało to pytania, czy Boris Johnson wiedział o niewłaściwym prowadzeniu się Pinchera w chwili, gdy powierzał mu funkcję zastępcy whipa, a wcześniej mianował na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Rzecznik premiera najpierw mówił, że premier nic nie wiedział, a później przyznał, że Johnson został poinformowany w „jakiejś formie” o sprawie, ale zapomniał o tym w zeszłym tygodniu.

Jednak problemy Johnsona nie skończyły się na odejściu dwóch ministrów. W środę rano zaczęła się lawina rezygnacji osób z szeroko rozumianego rządu. Najpierw poinformowano o odejściu dziewięciorga wiceministrów lub parlamentarnych podsekretarzy stanu, a także zastępcy prokuratora generalnego Anglii i Walii, wiceprzewodniczącego Partii Konserwatywnej i dwóch specjalnych wysłanników handlowych.