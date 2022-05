Papież: „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO” przyczyną rosyjskiej inwazji

Papież Franciszek stwierdził w rozmowie z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera”, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę mogło być „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO”.

W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” papież powiedział, że „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO” mogło być jednym z możliwych powodów „złej reakcji i rozpętania konfliktu” – podaje Vatican News.

Papież powiedział, że „nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest zaopatrywanie Ukraińców w broń”.

Franciszek przywołał swoje spotkanie z szefem węgierskiego rządu, które odbyło się 21 kwietnia br. Papież powiedział w czasie wywiadu, że od premiera Węgier Viktora Orbana usłyszał, iż Rosja planuje zakończyć wojnę na Ukrainie 9 maja.

„Kiedy go spotkałem, powiedział mi, że Rosjanie mają plan, że 9 maja wszystko się skończy. Mam nadzieję, że tak będzie; to tłumaczyłoby eskalację w tych dniach” – powiedział.

„Bo teraz to już nie tylko jest Donbas, jest Krym, Odessa, ale i odcięcie Ukrainy od portu nad Morzem Czarnym; wszystko. Ja jestem pesymistą, ale musimy zrobić, co możliwe, by wojna zatrzymała się” – dodał.

Podkreślił, że aktualnie nie planuje podróży do Kijowa. Dodał, że najpierw wolałby odwiedzić Moskwę. „Na razie nie jadę do Kijowa; czuję, że nie mogę jechać. Najpierw muszę jechać do Moskwy. Najpierw muszę spotkać się z Putinem. Ale ja jestem księdzem, co mogę zrobić? Robię, co mogę. Gdyby Putin tylko otworzył drzwi” – powiedział.

Franciszek przywołał rozmowę z patriarchą Moskwy Cyrylem: „Powiedziałem mu: zupełnie tego nie rozumiem. Bracie, nie jesteśmy duchownymi państwowymi i nie możemy używać języka polityki, ale języka Jezusa. Jesteśmy pasterzami tego samego świętego ludu Bożego. Dlatego musimy szukać dróg pokoju, by powstrzymać wojnę. Patriarcha nie może zostać ministrantem Putina”.

